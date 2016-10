Frida bleibt zeitlebens alleinstehend, also eine «Jumpfere». So lautete denn auch die Postadresse auf «Jungfrau Emma Frida Rothpletz, Obersts, im Schlössli, Aarau». Mit gut 50 Jahren nimmt sie aber eine Pflegetochter bei sich auf, ein zehnjähriges Mädchen. Ausserdem vermietete sie nach alter Tradition einige der 20 Zimmer im Turm an auswärtige Kantonsschüler. Als Gegenleistung mussten diese ihr jeweils beim Holzschleppen helfen. Ein alter Aarauer erinnert, sich, dass sich Jungfer Frida nach getaner Arbeit jeweils ihren Hut aufsetzte, zur Handtasche griff und auf dem Treppenabsatz meinte: «S het denn i dr Chuchi no öppis uf em Tisch». Statt auf das erhoffte Münz trafen die Gymnasiasten aber nur auf ein paar Äpfel oder Birnen aus dem Schlossgarten. Das gab manchen bösen Blick, den die Jungfer erntete. Und mindestens einmal sollen die um ihr Trinkgeld geprellten Lastesel das Brennholz aus Rache kurzerhand wieder in den Garten hinuntergeschleppt haben.

Ein Wohnrecht auf Lebzeiten

1930 verschenken Frida und Bruder Emil den trutzigen, aber sanierungsbedürftigen Turm der Stadt Aarau – mit einem Wohnrecht auf Lebzeiten für Frida. Das Schlössli wird saniert und in den unteren Räumen die historische Sammlung der Stadt untergebracht. Ausserdem wird eine «Rothpletz-Stube» eröffnet, mit Gemälden der seit dem 16. Jahrhundert in Aarau ansässigen Familie. Das Nebeneinander mit Frida verläuft nicht ohne Komplikationen. Die inzwischen alte Dame betrachtet das Schlössli noch immer als ihr Refugium und die Museumsleitung verlangt mehrmals, dass Frida die Schlüssel für die Museumsräume abgeben solle. 1952 dann bietet die 78-jährige Frida Rothpletz der Stadt an, für eine Ablösesumme auf ihr Wohnrecht zu verzichten; die vielen Treppen im Schlössli würden ihr das Leben zu anstrengend machen. Und so verbringt Frida ihren Lebensabend in der Pilgermission St. Chrischona bei Basel. Sie stirbt am 7. Februar 1961.

In ihrem Testament hat Frida Rothpletz dem Museum zahlreiche Möbel und Gemälde vermacht. Ausserdem hat sie detailliert festgehalten, was ausgestellt werden muss: das Bild ihrer Eltern, der handgeschriebene Geburtstagsbrief von General Guisan, ein Gedicht von Victor Schoeffel zu ihrer Geburt und Feldmarschall Montgomerys Dankesbrief für Rosen, die sie ihm eins geschickt hat. «Dies alles soll in die Rothpletz-Stube unter Glas getan werden im II. Stock im Schlössli.»