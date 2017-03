Jahrzehntelang war Unterentfelden ein Gratisparkier-Paradies, bis die Gemeinde die Parkkarte einführte: Wer sein Fahrzeug öfters als zwei Mal pro Woche während mehr als vier Stunden auf öffentlichem Grund abstellt, muss eine Parkkarte lösen. Die Einführung ging damals an der Gemeindeversammlung mit einigem Gezeter über die Bühne – obwohl die Idee nicht vom Gemeinderat, sondern ebenfalls aus der Bevölkerung stammte.

Zwei Jahre sind seit der Einführung vergangen. «Die Gemüter haben sich beruhigt und die Autofahrer haben das Parkierungsreglement akzeptiert», sagt Gemeindeschreiberin Susi Campadelli. 2015 wurden Parkkarten im Wert von rund 20 300 Franken verkauft (davon waren 30 Jahreskarten und 69 Monatskarten), 2016 waren es noch Karten im Wert von rund 16 000 Franken (27 Jahreskarten und 33 Monatskarten). Den Einnahmen stehen Auslagen von rund 6 000 Franken pro Jahr gegenüber.

Wiederholungstäter erwischt

Das grosse Geld macht die Gemeinde mit den Parkkarten nicht, ein hübscher Batzen für die geschundene Gemeindekasse sind die zusätzlichen Einnahmen aber alleweil. «In erster Linie ging es darum, die verstopften Quartierstrassen zu leeren und Fairness den Fahrzeughaltern gegenüber zu schaffen, die ihren Parkplatz mieten», sagt Campadelli. Aber natürlich seien die Parkkarten auch eine zusätzliche Einnahmequelle: «Der Vorschlag aus der Bevölkerung für kostenpflichtige Parkplätze kam ja auch im Laufe der Budget-Debatte.»

Kontrolliert werden die parkierten Autos durch die Werkhofmitarbeiter. Wer keine Karte hat und sein Auto mehr als zwei Mal über vier Stunden hinweg stehen lässt, wird notiert. «Dazu gibt es auch Anwohner, die uns regelmässig abgestellte Autos melden», so Campadelli. Gebüsst werden die Parksünder aber nicht sofort.

«Wir schreiben die Autohalter erst an und machen sie auf das Parkierungsreglement aufmerksam.» Das betreffe rund 30 bis 40 Halter pro Jahr, viele seien Neuzuzüger. In den allermeisten Fällen würden die Leute auf dieses Schreiben reagieren und eine Karte kaufen – oder das Auto nicht mehr auf öffentlichem Grund abstellen, so Campadelli.

Gebüsst werden mussten 2015 drei Halter mit insgesamt 450 Franken, 2016 wurden ebenfalls drei Halter gebüsst, diesmal aber für total 850 Franken. «Ein Wiederholungstäter», erklärt Campadelli die höhere Bussensumme.

Die Auswirkungen der Parkkarte seien augenfällig, sagt Campadelli: «Den Strassen entlang und auf öffentlichen Plätzen werden tatsächlich weniger Autos parkiert.» Die Autos stehen jetzt auf privaten Parkplätzen: «Verschiedene Liegenschaftseigentümer haben zusätzliche Parkplätze gebaut.» Ausserdem würden bei Mietliegenschaften vermehrt Parkplätze vermietet, was auch den Rücklauf bei den Verkaufszahlen der Parkkarten erklärt.