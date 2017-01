Im Herbst hat die Kulturstelle der Stadt Aarau eine Umfrage zum Kulturraumbedarf durchgeführt. Konkret wurde die aktuelle Lage sowie das kurz- und mittelfristige Bedürfnis an Proberäumen, Ateliers und Vereinslokalen erhoben.

Die Kulturstelle war zudem beauftragt worden, die Bedürfnisse nach Zwischennutzungen zu konkretisieren und ein Konzept dafür zu erstellen. Nun legt Kulturstellen-Leiterin Melanie Morgenegg die Resultate vor. Sie kommt zum Schluss: «Es ist von einer Verschärfung der Raumsituation in den nächsten fünf Jahren auszugehen.»

An der Umfrage haben sich 220 Personen beteiligt, hauptsächlich Künstler und Musiker. Insgesamt sei «der Rücklauf positiv einzuschätzen», heisst es in der Auswertung.

Gut die Hälfte der Umfrageteilnehmer ist aktuell oder in naher Zukunft auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten in Aarau oder der Umgebung. Sie geben an, dass sich dies oft als schwierig herausstelle.

Gesucht werden hauptsächlich Räume zwischen 30 und 50 Quadratmeter Grösse, die nicht mehr als 500 Franken pro Monat kosten. Die Raumsuchenden sind offen gegenüber Zwischennutzungen oder gemeinsamen Nutzungen. «Mehr bezahlbare Nutzungsräume für Kultur würden die Kulturwelt fördern», schrieb jemand in der Umfrage.

«Je mehr Angebote, desto besser. Ich weiss von vielen Leuten, die auf der Suche nach einem Proberaum sind», schrieb ein anderer Umfrageteilnehmer. «Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn sich die Stadt für mehr und qualitativ hochwertige Proberäume einsetzen würde.»

«Die Stadt selber kann keine eigenen Liegenschaften anbieten», heisst es in einer Mitteilung zur Umfrage. Um die Situation der Kulturschaffenden zu verbessern, sei die Einrichtung einer TaskForce geplant.

«Diese soll das Thema stärker in das städtische und öffentliche Bewusstsein bringen, Austausch mit der Stadtplanung zum Thema Zwischennutzung pflegen und Kontakt zu privaten Liegenschaftsverwaltungen suchen.»

Diese Form von infrastruktureller Förderung sei bereits im Kulturkonzept vom Dezember 2014 festgehalten worden, heisst es weiter. Man erhoffe sich so «einen unbürokratischen, übersichtlichen und schnelleren Zugang zu Räumen für öffentliche und private Veranstaltungen».

Bereits in Arbeit ist eine Raumdatenbank. Darin soll ersichtlich sein, wann und wo Räumlichkeiten in Aarau öffentlich nutzbar sind. (NRO)