Einwohnerrat Michel Meyer (FDP) wollte wissen, wie viel zusätzliches Geld die Gebührenerhöhungen aus Stabilo 1 und 2 der Stadt ins Kässeli spülen. Nun hat der Stadtrat seine Anfrage beantwortet.

Es sei nicht möglich, die exakten Mehreinnahmen zu berechnen, schreibt der Stadtrat. Man könne höchstens schätzen. In den Jahren 2013 bis 2015 habe man durch Gebührenerhöhungen aus Stabilo-Massnahmen etwa 640 000 bis 660 000 Franken jährlich eingenommen, so der Stadtrat. Die geplanten Mehreinnahmen lagen etwas höher (siehe Grafik). Im Jahr 2016, in dem die Massnahmen aus Stabilo 2 erstmals wirken, erwartet der Stadtrat 801 000 Franken zusätzlich. Bis 2018 werden es voraussichtlich 1,033 Mio. Franken sein.