Die Biobadi Biberstein muss teilsaniert werden. Dafür beantragt der Gemeinderat an der Gmeind vom 25. November einen Kredit über 305 000 Franken. Es mag erstaunen, dass die Sanierung bereits 16 Jahre nach der Badieröffnung nötig ist – die Gründe liegen aber in den verwendeten Naturmaterialien, die ab und zu ausgewechselt werden müssen. Biberstein baute im Jahr 2000 die erste öffentliche Biobadi dieser Art. «Wir wussten nicht, ob sich die Erfahrungen aus Privatbädern auf unsere Badi übertragen lassen», sagt Gemeindeschreiber Stephan Kopp. Nun hat man eigene Erfahrungen gemacht – Erfahrungen, von denen auch andere gerne profitieren: «Wir haben ab und zu Anrufe von Behörden anderer Gemeinden, die ihr konventionelles Bad umbauen wollen und bei uns Rat suchen», so Kopp.

Filter funktioniert nicht mehr

Auch für die nun anstehenden Sanierungen greift man auf diese Erfahrungen zurück: Der Kiesfilter hat sich zum Beispiel so sehr verdichtet, dass er seine Funktion nicht mehr vollständig erfüllen kann und nun ersetzt werden muss. «Wir versuchen, durch Pflanzen mit starkem Wurzelwerk zu erreichen, dass der Kies länger locker und damit die Filterfunktion erhalten bleibt», erklärt Kopp.

Ersetzt werden auch die Holzroste zwischen Schwimm- und Regenerationsteich, auf denen die Badegäste laufen. Weil es dort immer feucht ist, hatte man anfänglich mit einer Lebensdauer von etwa zehn Jahren gerechnet. Nun sind es 16 geworden und die Latten langsam morsch – «Eine Gefahr besteht jedoch nicht», betont Kopp. Die Erneuerungen an Klärbecken und Holzstegen machen den Grossteil der Sanierungskosten aus (223 000 Franken). Neu wird der Schwimm- vom Regenerationsteich mit einer Glaswand (30 000 Franken) abgetrennt, bisher war es ein Unterwasser-Geländer. «Wir gehen davon aus, dass so die Veralgung des Schwimmbeckens eingedämmt werden kann.» Zudem braucht es eine neue Schwimmteichfolie (52 000 Franken). Auch das Kinderbecken erhält einen neuen Anstrich, alle Wasserspiele werden wieder instand gestellt. Geplant ist, die Arbeiten noch vor Saisoneröffnung 2017 zu erledigt. Der Gemeinderat sei überzeugt, dass nach der Sanierung «für mehrere Jahre Ruhe herrscht», heisst es im Traktandenbericht für die Gmeind. Es stünden keine weiteren grossen Investitionen an.