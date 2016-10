Es ist das Jahr 1933. Adolf Hitler ist im Januar zum Reichskanzler ernannt worden, die Zeit des Nationalsozialismus ist angebrochen. Irgendwann in diesem Jahr wird die 25-jährige Lili Glarner aus Wildegg in Berlin festgenommen und wegen Hochverrats in ein Untersuchungsgefängnis gesperrt, in Einzelhaft.

Eine furchtbare Zeit. In einem Brief an ihre Mutter schreibt Lili im Juli 1934: «Man fürchtet und vermeidet dann jeden Einbruch der Welt, jede Erinnerung an draussen (...), weil jede Erschütterung die langsam erworbene Ruhe von Neuem infrage stellt.»

Es ist die Liebe, die die angehende Innenarchitektin und Mitglied der kommunistischen Studentengruppe an der Universität Zürich nach Berlin getrieben hat, dieses für Kommunisten brandgefährlichen Pflaster. Lili will ihren damaligen Verlobten besuchen, doch werden beide verhaftet. Über ein Jahr sitzt sie im Gefängnis . Erst am 4. Oktober 1934 wird sie auf Interventionen ihrer Familie beim Schweizer Botschafter entlassen und «des Reichgebietes verwiesen».

Medizin studieren? Als Frau?

Geboren wurde Lili im Dezember 1908 in Wildegg, als Tochter des Arztes Paul Glarner und der Margrit Amsler, auch sie aus einer Ärztefamilie. Lili besucht die Primarschule in Möriken, die Bezirksschule in Lenzburg und schliesslich die Kanti in Aarau. 1929 legt sie hier die Matur mit Bestnoten ab. Doch aus ihrem Wunsch, wie ihr Vater und Grossvater ebenfalls Medizin zu studieren, zerschlägt sich.

Vater Paul hatte Bedenken, da es für Frauen schwierig wäre, als Ärztin tätig zu sein und bereits ihr Bruder Medizin studiere. Also begann Lili ein Romanistikstudium, wechselte aber bereits nach einem Semester auf Innenarchitektur an der Kunstschule in Frankfurt am Main. Wegen des aufkeimenden Nationalsozialismus musste sie ihr Studium 1931 abbrechen und in die Schweiz zurückkehren.