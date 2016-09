Es ist das bisher grösste Abenteuer, das Lindsey Doucette (22) und Niya Johnson (22) in ihrem Leben gewagt haben. Wenige Wochen nach ihrem Collegeabschluss haben die beiden Amerikanerinnen ihre Sachen gepackt, haben sich von ihren Familien und Freunden verabschiedet und sind zum ersten Mal überhaupt nach Europa gereist. Und das gleich für zehn Monate.

Ihre neue Heimat ist Aarau. Ein Ort, von dem sie bis vor wenigen Wochen noch nie etwas gehört hatten. Ein Ort, von dem sie keine Ahnung hatten, was sie erwarten sollen. Ein Ort, von dem sie einzig wussten, dass es ein ambitioniertes Basketballteam gibt, das in der höchsten Spielklasse des Landes spielt. Und genau dieses Team, den Basketballclub Alte Kanti Aarau, sollen Doucette und Johnson als Profispielerinnen verstärken.

Ein unterschiedliches Duo

Mittlerweile wohnen die beiden seit rund sechs Wochen in der Kantonshauptstadt. Obwohl sie sich vorher nicht gekannt haben, teilen sie sich eine Wohnung im Zentrum von Aarau. «Wir haben uns schon gut eingelebt, auch wenn der Anfang für mich ziemlich hart war. Ich wohnte vorher bloss 45 Minuten von meiner Familie entfernt und habe sie oft gesehen. Dass ich jetzt so weit weg bin, ist schon eine grosse Umstellung für mich», sagt Lindsey Doucette, die täglich mit ihrer Familie und ihren Freunden in Kontakt steht.

Johnson und Doucette könnten unterschiedlicher nicht sein. Lindsey Doucette stammt aus dem nordamerikanischen Massachusetts, ist mit 1,89 Meter gross gewachsen, blond, spielt als Center unter dem Korb. Sie verbringt ihre Freizeit damit, die Gegend zu erkunden und probiert gerne neues Essen aus. Niya Johnson dagegen stammt aus dem südlich gelegenen Florida, ist bloss etwas über 1,70 Meter gross, Afroamerikanerin, läuft als Spielmacherin auf und vertreibt sich die trainingsfreie Zeit gerne mit Videospielen und TV-Serien.

Gewichtiger Abgang

Trotz grossen Unterschieden sind sich die beiden in einer Sache einig: Auch wenn Aarau für amerikanische Verhältnisse alles andere als der Nabel der Basketballwelt ist, ist der Einstieg ins Profigeschäft eine einmalige Chance. «Dass wir in der Schweiz als Profis spielen können, ist grossartig. Das wird eine sehr spannende Erfahrung und wir werden alles tun, um dem Team zu helfen», sagt Johnson.

Und diese Hilfe wird das junge Aarauer Team in dieser Saison gut gebrauchen können. Die Aarauerinnen, die im letzten Jahr mit Rang drei in der Qualifikation überzeugt haben, mussten im Hinblick auf die neue Saison einige Abgänge verkraften. Vor allem der Rücktritt von Topskorerin Karen Twehues dürfte nur sehr schwer zu kompensieren sein. «Wir sind in der Breite nicht mehr gleich gut aufgestellt wie noch vor einem Jahr. Die Qualität im Team ist aber nach wie vor gut», sagt Melanie Roth, die die Equipe neu als Captain anführen wird. Mit der Unterstützung der amerikanischen Profispielerinnen Doucette und Johnson strebt das Team einen Playoff-Platz an. Ein durchaus realistisches Ziel, vor allem, wenn sich die beiden gut ins Team einfügen und ihre Rolle als Leistungsträgerinnen wahrnehmen können.