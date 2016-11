Bei der Operation wird Herrn Meier die Prostata entnommen. Dazu kommt ein hochpräziser Roboter zum Einsatz.

Herr Meier ist nur ein Beispielfall. Sein Schicksal steht exemplarisch für eine Diagnose, die ganze Familien in ihren Grundfesten erschüttern kann: Krebs. Bei Frauen triffts am häufigsten die Brust, bei Männern die Prostata, bei beiden Geschlechtern folgt der Darm. Beinahe jeder kennt einen Betroffenen, oder gehört sogar selber dazu. Mit der Lebenserwartung der Menschen steigt auch das Risiko, an Krebs zu erkranken. Gleichzeitig werden Vorsorge, Früherkennung und Therapie immer besser.

Onko-Tag auch für Angehörige

Das Kantonsspital Aarau trifft mit seinem Onko-Tag morgen Samstag also einen Nerv der Zeit. Der Onko-Tag soll Erklärungen liefern, Angst nehmen und Vertrauen aufbauen. Bei den Krebspatienten, aber auch bei deren Angehörigen. «Entscheidungen werden, besonders bei älteren Patienten, oft von Angehörigen getroffen», sagte Mark Hartel, Chefarzt der Klinik für Chirurgie. «Deshalb ist deren Aufklärung ebenso wichtig.»

Das KSA will mit dem Onko-Tag nicht nur Ängste nehmen, sondern auch feiern. Neben «15 Jahre Prostatazentrum» wird vor allem auch die neu erlangte Zertifizierung des Onkologiezentrums Mittelland gefeiert, ein über Jahre hart erarbeiteter Qualitätsstempel, wenn man so will. «Wir sind DAS Tumorzentrum im Mittelland, haben dank hoher Fallzahlen viel Erfahrung und universitäres Niveau», sagt Dimitri Sarlos, Chefarzt der Gynäkologie und Gynäkologischen Onkologie. «Das wollen wir nun auch nach aussen tragen.»

Das KSA gehört zu den vier grössten zertifizierten Onkologiezentren der Schweiz. Es besteht aus mehreren Krebszentren, die sich den einzelnen Organen widmen – also beispielsweise ein Brustkrebszentrum (eines der wenigen Zentren für gynäkologische Tumore in der Schweiz), ein Prostatakrebszentrum oder ein Darm- und Pankreaskrebszentrum. Und alle diese Zentren wollten unbedingt etwas zum Onko-Tag beitragen, sodass die Organisatoren fast ein bisschen überwältigt waren von der Resonanz.

So kann nun ein wirklich üppiger, bunter Strauss an Themen präsentiert werden. Wie reagiert die Libido auf den Verlust der Prostata? Wie funktioniert Hitzetherapie gegen Krebs? Wie lebt man mit einem Hirntumor? Ohne Speiseröhre und Magen? Was, wenn mein Kind Krebs hat? Und: Gibt es ein «Angelina-Jolie-Gen» (Veranlagung für Brustkrebs) auch bei Männern? Wer nicht stillsitzen und zuhören möchte, begibt sich auf eine Führung durchs Labor oder durchs Bestrahlungs-Zentrum. Zudem gibts ein begehbares Prostata-Modell und die Besucher dürfen den Operationsroboter ausprobieren. Natürlich nicht am lebenden Objekt.

Im Programm finden sich nicht nur rein medizinische Themen. Zur Sprache kommen auch die finanziellen und sozialen Probleme, die eine Krebserkrankung mit sich bringt. Es gibt Vorträge zu «Humortraining mit Lachyoga», die Onko-Spitexleiterin spricht, Publizist Roy Oppenheim erläutert den Wert der Krankheit als schöpferische Quelle für Künstler wie van Gogh. Eine Ernährungsberaterin klärt über Mythen und Fakten auf, die im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln und Krebs herumschwirren. Und die Spitalseelsorge fragt: «Was ist mit Gott?»