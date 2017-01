Kommando Halt in Sachen Zukunftsraum Aarau: Die Projektsteuerung will zuerst die Referendumsabstimmungen in Suhr und Unterentfelden abwarten, bevor die Planung weitergeht. Am 12. Februar (Suhr) respektive am 21. Mai (Unterentfelden) entscheidet das Volk an der Urne, ob es Geld sprechen will für den nächsten Teilschritt im «Zukunftsraum». Die Projektsteuerung hat deshalb entschieden, erst Anfang Juni 2017 über das weitere Vorgehen zu informieren. Dann ist klar, welche Gemeinden noch mit an Bord sind. «Die Projektsteuerung hält am Ziel fest, die ersten Ergebnisse der Ausarbeitungsphase im 2018 den Gemeindeversammlungen und dem Einwohnerrat Aarau vorzulegen», heisst es in einer gestern verschickten Medienmitteilung. Dem Marschhalt kann die Projektsteuerung offenbar etwas Gutes abgewinnen: «Die intensiven Gespräche in der Bevölkerung stärken die demokratische Legitimität und tragen zur breiten Abstützung des Projektes bei.»

Aaraus Stadtpräsidentin Jolanda Urech sagt auf Anfrage der az, auch sie sei vom Referendum in Unterentfelden überrascht worden. «Man hatte wegen der klaren Zustimmung bei der Umfrage zum Jahresbeginn 2016, des deutlichen Ja an der Gmeind und der ausbleibenden Opposition den Eindruck, der Beschluss sei abschliessend.» Beim Zukunftsraum Aarau wird bei jedem Übergang von einer Teilphase zur nächsten die Gmeind bzw. der Einwohnerrat befragt. Es kann also jederzeit zu erneuten Ehrenrunden mit Referenden kommen. Das kostet Zeit und Geld. Jolanda Urech sieht dennoch keinen Grund, das Vorgehen zu hinterfragen: «Im Idealfall geht das Projekt gestärkt aus einer Referendumsabstimmung hervor.» (NRO)