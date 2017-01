An der Hinteren Bahnhofstrasse, inmitten der repräsentativen Grossbauten, die in den letzten Jahren im Bahnhofquartier aus dem Boden schossen, befindet sich «eine Insel mit älteren Liegenschaften und freien Flächen an bester Lage».

Geht es nach AAR Bus+Bahn, wird sich das bald ändern. Der alte WSB-Bahnhof soll zwei bis zu 30 Meter hohen Neubauten weichen. Zudem plant AAR Bus+Bahn ein drittes 120 Meter langes Gleis.

Voraussetzung für die Umsetzung dieser Pläne ist eine Änderung der städtischen Nutzungsplanung. Zwar ist die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Stadt Aarau derzeit in Revision, doch aus Zeitgründen soll der Einwohnerrat mit Blick auf eine gestaltungsplanpflichtige Spezialzone «Bahnhof Süd» mit den Teilperimetern Ost (WSB-Bahnhof) und West (Gemalto AG, vormals Trüb AG) schon jetzt einer vorgezogenen Teilrevision der BNO zustimmen.

Die Vorlage ist nach aufwendigen Planungsarbeiten für die Sitzung vom 23. Januar traktandiert.

In der Kompetenz des Stadtrates

Laut stadträtlicher Botschaft legt die Teilrevision von Zonenplan und BNO die Faktoren fest, die für die angestrebte dichte Bebauung massgebend sind. Nebst der öffentlichen Bahnhofnutzung wird eine gemischte Betriebs- und Wohnnutzung angestrebt. Soweit scheint die Vorlage unbestritten zu sein.

Trotzdem gibt es Opposition – vonseiten der Velo-Lobby. Grund: Gleichzeitig mit der Teiländerung der BNO findet bereits die erforderliche Sondernutzungsplanung für den Teilperimeter Ost statt.

Stein des Anstosses ist der entsprechende Gestaltungsplan Bahnhof Süd. Anders als die BNO-Revision fällt dieser aber nicht in die Kompetenz des Einwohnerrates. Vielmehr befindet darüber der Stadtrat.

Der Verein Aarau Mobil empfiehlt dem Einwohnerrat nun, «die Teiländerung Nutzungsplanung Bahnhof Süd zurückzuweisen und eine Verbesserung des Gestaltungsplanes zu fordern». Der im März 2016 von Mitgliedern der Grünen, der Jungen Grünen, der CVP und Pro Velo Aarau gegründete Verein sieht im Gestaltungsplan, «so wie er vom Stadtrat genehmigt wurde, eine verpasste Chance für eine zukunftsfähige Mobilität».

Konkret lautet die Kritik von Aarau Mobil: Am Bahnhof Süd werden nicht genügend Veloabstellplätze vorhanden sein. Die Strasse ist für beidseitige Radstreifen um einen halben Meter zu schmal. Und: «Untergeschosse bis an die Strassenkante verunmöglichen das Pflanzen einer Baumreihe zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Strassenraum».

Die Kritik ist nicht neu. Aarau Mobil äusserte sie schon im Herbst 2016. Bereits zuvor, in der Mitwirkung, hatten SP und Pro Velo 300 Veloabstellplätze samt Nachweis einer möglichen Erweiterung bis 600 Plätze gefordert. Laut Planungsbericht sind 200 Abstellplätze möglich, bei doppelstöckiger Anordnung 250.