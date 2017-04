Die Aarauer nahmen es ernst

50 Rappen mussten auch die Aarauer Fritzen bei der Gründung 1859 bezahlen, wenn auch nur pro Jahr. Ansonsten waren die Aarauer deutlich weniger bescheiden. Sowieso zelebrierten die Aarauer ihr Fritzendasein mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit: In den Verein wurden nur Fritzen mit gutem Leumund aufgenommen, die dann an der Fritzen-Taufe vor versammelter Runde auf die 14 Fritzen-Gebote schwören mussten. Gehässigkeiten und Beleidigungen unter Fritzen wurden per Statut verboten. Wohl reine Formsache, wenn man den Worten des Aktuars aus dem Jahr 1909 Glauben schenkt: «Friedrich zu heissen, bedingt zum Voraus ein friedliebendes, freundliches Gemüt und ein edeldenkendes Herz.»

Eine Formulierung, wie man sie in den Erlinsbacher Protokollen vergeblich sucht. Obwohl beide Fritzen finden, dass sie ausgesprochen edel und überzeugend klinge. Aufgenommen wurde bei den Erlinsbachern, wer Interesse hatte, es wäre sogar egal gewesen, ob er nun von Aargauer oder Solothurner Boden stammte. «Wobei wir nie einen Solothurner Fritz hatten.» Die Erklärung ist einfach – im katholischen Gebiet taufte man einen Buben eher Josef denn Fritz. Die beiden Fritzen lachen. «Sie waren damals einfach froh, wenn genügend Männer für eine Jassrunde zusammenkamen», sagt der aktuelle Präsident.

Etwas, was in den Kriegsjahren keine Selbstverständlichkeit war. Da mussten die Männer an die Front, da waren keine vier Fritzen für eine Jassrunde im Dorf. Aufgrund der «schwierigen Zeit» verzichte man deshalb auf Vereinsaktivitäten, schreibt der Aktuar. Lediglich «Ochsen»-Wirt und Metzgermeister Fritz Bodmer wird gebeten, den Fritzen im Dienst auf Vereinskosten je ein Fresspäckli zu schicken. Und manchmal war es so, dass an den Generalversammlungen mehr Frideriken – so werden die Fritzen-Frauen genannt – anwesend waren denn Fritzen. «Verstirbt ein Fritz, wird seine Frau eingeladen.»

Eine absolute Seltenheit

Der Fritzenverein ist eine Seltenheit. Wie viele es schweizweit noch gibt, ist nicht ganz klar, die Vereine existieren meist in aller Stille. «Die Leute schauen schon etwas komisch, wenn wir vom Fritzenverein erzählen», sagen die beiden. Es sei halt schon etwas Exotisches, sagt der eine. «Exotisch oder altertümlich», sagt der andere. Und akut vom Aussterben bedroht: Zwar liegt die Mitgliederzahl bei 16 Fritzen und damit beim Höchststand der Vereinsgeschichte. Der altersmässig jüngste Fritz ist 51 Jahre alt, das jüngste Mitglied, ein Fritz von über 80 Jahren, beigetreten vor knapp zwei Jahren.

Aber eben, Nachwuchs ist dünn gesät. «Fritz heisst heute einfach keiner mehr.» Wobei, mehr Sorgen macht den beiden Fritzen eigentlich eine andere Entwicklung: das Beizensterben in Erlinsbach. Präsident Bürgi macht ein betrübtes Gesicht. «Bevor der Fritzenverein stirbt, gibt es wohl eher keine Beiz mehr, wo wir unseren Fritzentag noch feiern können.»