In den Bach am Weihnachtsmorgen

Jean Merz wollte kein Gewöhnlicher sein. 1872 in Reinach geboren als Hans Merz, nannte er sich nach einem langen Aufenthalt in Genf fortan nur noch Jean. Das Französische, das war dem Ehepaar Merz heilig. Denn auch Ehefrau Jeannette war als Kind Deutschschweizer Eltern in Genf aufgewachsen. «Wenn wir etwas nicht verstehen durften, haben die Grosseltern immer Französisch gesprochen», erinnert sich Enkelin Antoinette Mächtlinger. Auch seien beide Mitglieder im «Club Romand» in Aarau gewesen.

Antoinette Mächtlinger und ihre Cousine Eva Rey-Amsler, beide in den Dreissigerjahren geboren, erinnern sich recht gut an ihren Grosspapi. An Ausflüge, an die Besuche im Coiffeurgeschäft und später, bereits nach der Geschäftsübergabe an Sohn Hans, an die Besuche an der Herzogstrasse. Und ganz besonders an die Blechschachtel mit den veilchenfarbenen Täfeli, furchtbar klebrig.

Und dann sind da noch die Weihnachtsfeiern: «Das war immer ein grosses Fest», erinnert sich Antoinette Mächtlinger und die beiden lachen ausgelassen bei der Erinnerung an einen ganz speziellen Weihnachtsmorgen in Zofingen, als die Männer der Familie auf dem Heimweg vom Frühschoppen etwas wackelig auf den Beinen waren und Grossvater Jean in den eisig kalten Dorfbach fiel. Ein Geselliger sei er gewesen, ein Lustiger mit viel Witz und Ironie. «Unser Grosspapi hatte etwas Originelles, er war etwas Besonderes», sagt Eva Rey.

Dunkelkammer im Coiffeursalon

Was ihn sonst noch ausmachte, das wissen die beiden Cousinen von ihren Müttern: Dass er ein engagierter Coiffeurmeister gewesen war, einer, der regelmässig Lehrlinge ausbildete und der auch im Verband aktiv war, zwischenzeitlich sogar als dessen Präsident. «Er war ein sehr engagierter Samariter und Sanitätssoldat, wurde sogar jeweils als Leichenwäscher gerufen», weiss Antoinette Mächtlinger. Und Eva Rey erinnert sich, dass er während einer Grippeepidemie in der Zeit des Ersten Weltkriegs Tag und Nacht als Samariter im Einsatz gestanden und die Kranken der Stadt gepflegt habe.

Jean Merz sei ausserdem eng mit dem Militär verhaftet gewesen, nicht nur, weil er Militärartikel verkaufte, er schor auch den jungen Männern vor dem Einrücken die Haare. «Die Gesellschaft war ganz allgemein sehr militarisiert wegen des Ersten Weltkriegs», sagt Antoinette Mächtlinger. Aber die Schweizer hätten das gar nicht so ernst genommen, man habe viel Klamauk um das Militär gemacht. «Deshalb auch die Fotos, auf denen er seine Kinder in die Militäruniformen gesteckt hat.»

Nicht der Kunst wegen

Wie Jean Merz 1909 zur Fotografie kam, weiss keiner mehr. Vermutlich war es die Bekanntschaft mit Fotograf Hiller, der sein Geschäft gleich nebenan hatte, die Merz auf den Geschmack brachte. «Er betrieb es immer als Hobby, nicht als Geldeinnahmequelle», sagt Antoinette Mächtlinger. «Er war auch kein künstlerischer Typ, er hatte einfach Freude daran.» Unklar ist auch, weshalb Merz 1919 mit dem Fotografieren aufgehört hat.

Sicher ist nur, dass Jean Merz nach seinem Tod 1954 über 400 Fotografien hinterlassen hat, alle auf Glasplatten, entwickelt in der eigenen Dunkelkammer im Hinterzimmer des Coiffeursalons. Alice, die älteste Tochter und Eva Reys Mutter, hat die Fotos jahrzehntelang gehütet, hat viele entwickeln lassen und ganze Alben zusammengestellt. Ein Vermächtnis, das nicht nur für die Familie ein ganz besonderes ist. Sondern für ganz Aarau.