Während der Bauzeit wird der gesamte Verkehr über eine Hilfsbrücke geleitet, die schmaler ist als die heutige Aarebrücke (und später über den Pont Neuf). Ist das ein Sicherheitsproblem für den Langsamverkehr? Die az hat bei Roberto Scappaticci, Projektleiter Brückenbau beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt, nachgefragt.

Herr Scappaticci, während der Bauzeit für den Pont Neuf müssen Fussgänger und Velofahrer über die Hilfsbrücke. Ist das sicher?

Roberto Scappaticci: Damit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet bleibt, sind Baustellen unabdingbar. Sie fordern in der Regel angepasste Verkehrsbeziehungen. Diese müssen – je nach Bauetappe – mehrmals verändert werden. Die neu entstandenen Verkehrsbeziehungen sind vor allem am Anfang, bis sich die Verkehrsteilnehmer wieder daran gewöhnt haben, gefährlich. Aus diesem Grund ist es wichtig, möglichst wenige Anpassungen zu machen. Im Fall Pont Neuf haben wir für den Langsamverkehr den entsprechenden Platz auf der Hilfsbrücke und auf den beiden Trottoirs vorgesehen, die Brückenbreite entspricht den Vorgaben. Die Verkehrsbeziehungen bleiben für längere Zeit erhalten, damit sich die Verkehrsteilnehmer an die neuen Gegebenheiten herantasten können. Übrigens kann der Langsamverkehr die Aare auch bequem via Süffelsteg oder Zurlindensteg überqueren.

Wie wird der Langsamverkehr auf der Hilfsbrücke konkret geschützt?

Jeder Verkehrsteilnehmer hat auf der Fahrbahn seinen Platz und die Verkehrsbeziehungen bleiben wie erwähnt über längere Zeit bestehen. Die Verbindungen von der Brücke und zur Brücke sind so ausgestaltet, dass der motorisierte Verkehr den Bauperimeter mit geringer Geschwindigkeit befahren muss.

Eigentlich wollte man 2017 mit dem Bau starten. Weil sich der Baubeginn wegen der Einsprachen nun sowieso verzögert, werden Sie beim Bund erneut Geld aus dem Agglomerationsprogramm «AareLand» fordern. Bei einer Zusage müsste im Jahr 2019 mit dem Bau begonnen werden. Bis wann erfahren die Aarauer, ob es diesen Zustupf gibt?

Bis Ende Jahr wird das Gesuch für die dritte Generation des Agglomerationsprogramms eingereicht. Im Laufe des Jahres 2018 sollten die Gelder gesprochen werden.

Der Bund hat einen Antrag auf 10 Mio. Franken schon einmal abgelehnt. Und zwar mit der Begründung, die Massnahmen für den Fuss- und Veloverkehr seien zu teuer in Bezug auf den Nutzen. Wie gross schätzen Sie die Chancen ein, dass nun doch Gelder gesprochen werden?

Eine Prognose wäre Kaffeesatz-Lesen. Ob das zweite Gesuch angenommen wird, hängt davon ab, wie unser Projekt bezüglich der Aufwertung des Langsamverkehrs bewertet wird – und davon, wie gut die Konkurrenz ist.