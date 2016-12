Die Geschichte mag nicht die wichtigste der Welt sein. Aber sie bewegt die Küttiger und Rombächler. Schon an der letzten Sommergmeind war das Thema aufgekommen, und es ist nicht auszuschliessen, dass es an der Wintergmeind heute Abend wieder zur Sprache kommt.

Die Rede ist vom verschwundenen Horen-Brunnen. Der stand während Jahrzehnten auf dem Küttiger Horen. Wie lange genau, ist nicht bekannt, aber der Brunnen soll 104 Jahre alt sein. Doch dann kamen die Bauarbeiten für den Staffelegg-Zubringer und der Brunnen war im Weg.

Weil man nicht wusste, wohin damit, wurde er vom Bauamt auf einer Wiese neben der Badi zwischengelagert. Mehrere Jahre lag das 2,5 Tonnen schwere Betongebilde unbehelligt dort. Bis es – wohl im Sommer 2014 – verschwand. Das kam erst an der folgenden Wintergmeind aus. Der Gemeinderat erstattete Anzeige wegen Kulturdiebstahls, der Brunnen dürfte ein paar tausend Franken wert sein.

Im Mai 2015 fand dann der Regionalsender «Tele M1» Teile des Brunnens in der Werkstatt des Bildhauers Urs Wittmer im solothurnischen Stüsslingen. Ein Chauffeur der Firma Huber aus Wöschnau habe ihn angerufen, so Wittmer gegenüber dem Regionalsender. «Er sagte, er würde mir den Brunnen im Auftrag der Gemeinde Küttigen vorbeibringen.» So kam es dann auch – aber nur kurze Zeit später rief laut Wittmer erneut jemand von derselben Firma an und holte den Brunnentrog wieder ab, die restlichen Teile jedoch nicht.