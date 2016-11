Eine Demo? Nein, ein Spektakel aus einem freudigen Anlass – mit einem Leichenwagen an der Spitze. Das SRF zeigte am Mittwochabend an einer Vorpremiere in Aarau die Folge 1 («Kinderbegräbnis») der fünften «Bestatter»-Staffel. Der grosse Zampano war dabei Mike Müller (53). Anfänglich auf der Leinwand – die Premiere fand erstmals in einem Kino (dem «Ideal» von Rolf Portmann) statt, dann in den Altstadtgassen – als Leithammel des «Bestatter»-Zuges. Und schliesslich im Kunsthaus – als Moderator der Premieren-Party.

Politikerin mit Bestatter-Erlebnis

Susanne Hochuli (51), die Frau Landammann, verriet Mike Müller, dass es in ihrer Familie einen richtigen Bestatter gibt: ihren Bruder Beni. Und die Regierungsrätin war schon einmal bei einem Ernstfalleinsatz dabei – als der Bruder während eines gemeinsamen Fondues zu einem Verstorbenen gerufen wurde.