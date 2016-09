Es passt ins Bild, dass er von sich selbst sagt, dass er ab und zu einen Pass zu viel spiele, statt selber aufs Tor zu schiessen. Er sucht weder das Rampenlicht, noch die Aufmerksamkeit, macht sich neben dem Eis aber viele Gedanken zum Team und teilt seine Ideen und Beobachtungen dem Trainerduo mit.

«Christoph wird aufgrund seiner Art von vielen unterschätzt – auch von den Gegnern. Für uns ist er aber ein Schlüsselspieler», sagt Eric Wittwer. Die Wesenszüge von Christoph Frei, der als Assistenzcaptain amtet, haben ihm im Team der Argovia Stars den Übernamen «Professor» eingebracht.

Playoffs sind das Ziel

Frei, der in Stetten, in der Nähe von Mellingen wohnt und als Elektroinstallateur arbeitet, hat in seiner Zeit bei Aarau verschiedene Angebote von anderen 1.-Liga-Teams erhalten. Für ihn kam ein Wechsel aber nicht infrage. «Mir gefällt es in Aarau. Hier habe ich viele Kollegen, der Verein ist mir ans Herz gewachsen und der Weg in die Trainings ist nicht allzu lang», sagt er.

Ein Wechsel in eine höhere Liga würde ihn durchaus reizen. Doch auch bei diesem Thema zeigen sich seine ruhigen und pragmatischen Charakterzüge. «Es wäre sicher eine tolle Erfahrung, aber ich bin nicht der Spieler, der sich aktiv um einen Wechsel bemüht und Probetrainings bei anderen Teams absolviert in der Hoffnung, einen Vertrag zu bekommen.»

Und so wird Christoph Frei auch in dieser Saison mit den Argovia Stars auf Punktejagd gehen. Das Ziel der jungen Mannschaft ist die Teilnahme an den Playoffs. «Das ist durchaus realistisch, denn wir sind im Vergleich zum Vorjahr, als wir uns ganz knapp für die Playoffs qualifiziert haben, einen Tick besser – vor allem, was die Breite des Kaders angeht», findet Frei.