Das traumhafte Spätsommerwetter der letzten Wochen hat die Arbeit der Bauleute erleichtert. Der Swissgrid-Komplex nimmt Formen an. «Der Rohbau steht bis Ende 2016», erklärt Swissgrid-Mediensprecher Patrick Mauron. Auf dem ehemaligen Electrolux-Areal südlich des Bahnhofs Aarau entsteht ein 94,5 Millionen Franken teurer Komplex (Preisstand 2014). Ein Bürogebäude inklusive Netzleitstelle für die nationale Stromnetzbetreiberin Swissgrid. Dazu kommen in einem separaten Gebäude 50 Mietwohnungen. Bauherrin des gesamten Komplexes ist eine Anlagegruppe der Credit-Suisse- Anlagestiftung.

Der Bezug der Wohnungen soll bereits in einem Jahr erfolgen. Gegen Ende 2017 beginnt der Umzug der Swissgrid-Mitarbeiter, die heute in Laufenburg und in Frick tätig sind. Er dauert voraussichtlich bis Mitte 2018.

Die Swissgrid wird künftig mit gegen 450 Mitarbeitern einer der grossen Arbeitgeber auf dem Platz Aarau sein. Das Unternehmen gehört den Schweizer Elektrizitätsunternehmen. Es ist Eigentümer und Betreiber des Schweizer Höchstspannungsnetzes. (mf/uhg)