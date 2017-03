Stress, Getümmel, Lärm: Bahnhöfe sind meist nicht gerade idyllische Orte, die zum Verweilen einladen. Im Bahnhof Aarau sorgt deswegen seit gestern ein Klavier für Erheiterung.

Der Initiant ist kein Unbekannter. Der pensionierte Tierarzt Andres Brändli (Güselwehr) hat das Occasion-Klavier «zugunsten der Allgemeinheit und der Stadt Aarau» gekauft und gemeinsam mit Stephanie Roggo von der SBB am Bahnhof Aarau einen geeigneten Platz gefunden. Seit gestern Nachmittag steht das 180 Kilo schwere Sabel-Piano aus dem Musikhaus zum Notenschlüssel nun im Parterre West vor dem Asia-Restaurant Scent of Bamboo und dem Buchladen Lüthi. Es ist für jedermann zugänglich und bis in die Bahnhofspassage eine Etage tiefer zu hören. Sehr zur Freude von Brändli dauerte es gestern nur wenige Minuten, bis sich die ersten musikalischen Passanten am Klavier versuchten.

«Ich habe die positive Wirkung eines Klaviers in Bahnhöfen schon in Arnheim oder Neapel erlebt. Erquickender Sound in der Bahnhofshalle ist jedes Mal eindrücklich. Manchmal bekomme ich sogar eine Gänsehaut», sagt der 70-jährige Brändli, der überrascht war, dass seine Idee bei der SBB sofort auf offene Ohren stiess.