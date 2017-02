Die Petition der Aarauerin Tatjana Lambrinoudakis war ein Stich ins Wespennest. Auf petitio.ch hat sie mit ihrem Anliegen "Gute Luft am Bahnhof, auch am Mittwoch!" innert wenigen Tagen schon fast die nötigen 200 Unterzeichner (Stand Freitagnachmittag) gesammelt. Die Petionärin fordert Massnahmen gegen den Frittiergeruch in der Aarauer Bahnhofunterführung. Immer mittwochs bereitet eine Bäckerei dort Berliner zu.