Interessiert Sie, was für Personen hinter den Köpfen stecken, die Ihnen vom Strassenrand engegenlächeln? Wer die Leute sind, die am 23. Oktober in den Grossen Rat gewählt werden möchten? Suchmaschinen und die sozialen Medien helfen weiter. Die az hat Kandidaten des Bezirks Aarau gegoogelt.

Die erste Erkenntnis ist ernüchternd: Über die Hälfte aller Kandidaten haben keinen oder einen veralteten Internet-Auftritt. So bittet etwa Michael Ganz (GLP, Aarau) noch immer darum, man möge ihn in den Stadtrat wählen (das war 2009). Viele Facebook-Seiten werden nicht mehr bewirtschaftet. Einzelne sind eben erst eröffnet worden und teilweise extrem langweilig. Sie sind offensichtlich Pflichtübungen.

Zweite Erkenntnis: Den Kandidatinnen scheint der Internetauftritt wichtiger zu sein als den Kandidaten. Positiv aufgefallen sind etwas die Homepages von FranziskaGraf-Bruppacher (SP, Aarau), Gabriela Suter (SP, Aarau) oder Anna Wartmann (FDP, Aarau). Letztere ist zudem – das ist die grosse Ausnahme – auch auf Instagram. Für Instagram-Verhältnisse ist ihr Auftritt allerdings sehr brav.

Dritte Erkenntnis: Ältere SVP-Herren sind teilweise sehr aktive Facebook-Fans. So postet Wolfgang Schibler (SVP, Buchs) regelmässig. Sehr oft sehen wir ihn beim Rennvelofahren. Gestern war er auf Mallorca — und freute sich über die gute Qualität eines 3-Euro-Frühstücks. Letzte Woche machte er auf Alltagspoet und verkündete folgendes Lebensmotto: «Wenn Du eine Antwort brauchst, musst Du nur die richtige Frage stellen.»

Eine Trouvaille ist das, was ein anderer SVPler im Internet bietet: Rolf Wehrli (Küttigen), der Sohn des abtretenden Peter Wehrli, fällt durch eine attraktive Homepage auf. Bis hin zu politischen Statements ist alles vorhanden. Wer es etwas romantischer möchte, der klickt nach dem googeln von «Rolf Wehrli, Küttigen» die Fundstelle «damarisrolf Brautpaar» an. Dort ist alles über die Hochzeit des SVP-Kandidaten dokumentiert (sie fand am 2. Juli statt). Es gibt viel zu lesen (bis hin zum Wunschkalender) und zu sehen sind allerlei Fotos.

Das Internet enthüllt (fast) alles. Zum Beispiel, dass die FDP-Kandidatin

Aline Guenin (Aarau) neben ihrer Tätigkeit als Partnerin eines Finanzdienstleistungsunternehmens auch als Gästebetreuerin im Aarauer Member-Club Les Amis arbeitet.

Bei der CVP haben die drei Spitzenkandidaten gute bis sehr gute Homepages: Andre Rotzetter (Buchs) verrät sein Lebensmotto («Lache auch dann, wenn es nichts mehr zu lachen gäbe») und liefert auch den wohl detailliertesten Lebenslauf. Zudem präsentiert er eine Fotogalerie mit 38 Aufnahmen, die sehr viel über das Leben des wiederkandidierenden CVP-Mannes verraten.

Alle Grossratskandidaten aus dem Bezirk Aarau: