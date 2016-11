Wir haben Dominique Burger, Prorektor der Neuen Kantonsschule Aarau gebeten, seine Schülerinnen zu fragen. Burger sagt: «Das Thema Gleichberechtigung wird in den Kantonsschulen oft behandelt und ist unumgänglich.» Doch die Schülerinnen outen sich nicht als glühende Feministinnen. Gut finden sie es schon, wenn eine Frau siegen würde, aber ein Thema sollte das nicht mehr sein. Eine Schülerin bemerkt, die Welt habe doch schon vor 56 Jahren die erste Präsidentin bekommen.

Jessica (19)

«Grundsätzlich ist es mir wichtig, dass die qualifizierteste Person ins Amt gewählt wird, unabhängig davon, ob es nun eine Frau oder ein Mann ist. Trotzdem denke ich, dass eine Frau als US-Präsident viel dazu beitragen könnte, das Bild von Frauen in Machtpositionen in der Gesellschaft zu normalisieren und dadurch unbewussten Sexismus in der nächsten Generation zu verhindern.»

Salome (19)

«Nach Obamas Wahl als erster dunkelhäutiger Präsident war das Echo sehr gross. Aber im Bezug auf die Gleichberechtigung ist sein Amt wohl eher ein symbolisches Zeichen geblieben. Die Situation hat sich in den USA nicht grundlegend verändert, wie #blacklivesmatter gezeigt hat. Insofern messe ich Clintons Weiblichkeit keine grosse Bedeutung zu. Ich denke, wenn es um die praktische Ausübung des Amtes geht, spielt es keine Rolle, ob darin ein Mann oder eine Frau waltet.»

Bernadette (19)

«Ich habe ein Jahr in den USA gelebt und für mich hat es wenig Bedeutung, ob ein Mann oder eine Frau an der Spitze der Regierung steht. Da war die Segregationsfrage bei der Wahl vor

8 Jahren viel einschlagender. Wichtig ist für mich die Kompetenz – und an der scheint es bei beiden Kandidaten in mancher Hinsicht zu mangeln!»

Anna (18)

«Süchbaataryn Jandschmaa wurde 1953 für neun Monate in der Mongolei die erste Staatspräsidentin der Welt, die nicht durch Abstammung an ihr Amt kam. Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike war 1960 die erste Frau, die Sri Lanka regierte und in ihr Amt gewählt wurde. Margaret Thatcher wurde 1979 die erste Premierministerin Grossbritanniens. Benazir Bhutto war von 1988 bis 1990 und von 1993 bis 1996 Premierministerin von Pakistan und die erste Regierungschefin der islamischen Welt. Mary Patrivia McAleese war von 1997 bis 2011 Präsidentin von Irland. Angela Merkel regiert Deutschland seit 2005. Pratibha Devisigh Patil regierte 2007 bis 2012 Indien. Ruanda hat mit 63,8% den höchsten Frauenanteil im Parlament. Die Schweiz hatte bisher fünf amtierende Bundespräsidentinnen. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Verstörend ist, dass die Tatsache, dass möglicherweise bald eine Frau die Vereinigten Staaten regieren wird, dennoch ein Thema ist.»