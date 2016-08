Die Auensteiner haben sich den September 2016 im Kalender schon lange rot angestrichen: endlich wieder Jugendfest. Ein unüblicher Zeitpunkt, normalerweise finden Jugendfeste vor den Sommerferien statt. Die Auensteiner haben gewartet, damit die neue Perle im Dorf gefeiert werden kann. Die Rede ist vom Schulhaus «Bündte».

Als das Modell 6/3 im Aargau Schule machte, drohte die Primarschule Auenstein aus allen Nähten zu platzen. Einzweites Schulhaus musste her. Nun ist es fertig gebaut. Die «Bündte» löst nicht nur das Platzproblem der Schule, sondern bietet eine Aula, zusätzliche Räume für die Gemeinde und eine Bibliothek.

Das Schulhaus steht unbestritten im Zentrum, wenn am kommenden Wochenende die Party steigt. «Baustelle ade» – das diesjährige Motto ist dem Neubau gewidmet.

Spezielle Gäste aus Deutschland

Die Auensteiner legen sich für das Fest tüchtig ins Zeug. Sie flechten Kränze und schmücken die Brunnen, damit alles picobello aussieht. Und sie bieten ein abwechslungsreiches Programm: Am Freitag startet das Fest mit dem Zapfenstreich, am Samstag freut man sich auf den Festumzug um 11 Uhr. Hier sind spezielle Gäste mit von der Partie: die Musikgesellschaft Auenstein aus Deutschland. Das deutsche Auenstein liegt in der Nähe von Stuttgart. «Seit den Nachkriegsjahren besteht eine Freundschaft, die von den Musikgesellschaften beider Auenstein begründet wurde», sagt Gemeindeschreiber Jürg Lanz. «Es hat Tradition, einander bei einem Fest einzuladen.»

So werden die deutschen Gäste am Samstagnachmittag dem Höhepunkt des Festes beiwohnen: der Schulhauseinweihung. Auch Regierungsrat Alex Hürzeler kommt zur Zeremonie.

Die nächste Premiere lässt nicht lange auf sich warten: Um 17 Uhr findet zum ersten Mal ein Windhundrennen statt. Einen zweiten Wettlauf gibt es am Sonntag: Da sprinten die Kinder um den Titel «de schnällscht Gauesteiner». Man darf also gespannt sein, wer am Jugendfest das Rennen macht.