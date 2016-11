Die Gränicher Gemeindeversammlung hat am Montag das Budget 2017 mit grossem Mehr gutgeheissen (az von gestern). Dies, ohne an der vom Gemeinderat beantragten Fassung auch nur ein Komma zu ändern. Allerdings fehlte es nicht an Änderungsanträgen. Und diskutiert wurde zum Teil lang und intensiv.

Zum Beispiel über Tempo-30-Zonen im Dorf. Im Gränicher Budget sind nämlich 50 500 Franken «für die Einführung der Tempo-30-Zonen im Bereich Ruus – Holtengraben und Rütihof» eingestellt. Auslöser für das Tempo-30-Projekt östlich der Wyna war eine Petition mit 650 Unterschriften für Tempo 30 auf der Erschliessungsstrasse, die zwischen der Bleien und der Nordstrasse parallel zur Hauptachse verläuft und vom Durchgangsverkehr als Ausweichroute genutzt wird – insbesondere dann, wenn die Barriere in der Bleien geschlossen ist.

Namens der FDP beantragte Rolf Märki, die 50 500 Franken seien aus dem Budget zu streichen. Märki ging davon aus, dass es sich bei dem Betrag um die Gesamtkosten für die Massnahmen östlich der Wyna handle, die der von der Gemeinde beigezogene Verkehrsingenieur Stefan Ballmer an der Infoveranstaltung von Ende Oktober auf schätzungsweise 45 000 Franken beziffert hatte. Die Freisinnigen, sagte Märki, zweifelten daran, dass der Budgetposten ausreichen werde. Es brauche sicher weitere Massnahmen – sprich mehr Geld.

Gemeindeammann Rolf Arber räumte ein, der eingestellte Betrag sei leicht irreführend. «Damit», so Arber, «werden wir nicht Tempo 30 einführen. Darüber stimmen wir dann an einer der nächsten Gemeindeversammlungen ab.» Der Betrag im Budget, der auf Verkehrsplaner Ballmer zurückgehe, sei wohl zu hoch, sagte der Ammann. Das Geld werde benötigt für die Ausarbeitung eines Konzeptes.

Auch eine Petition aus der Bleien

Arber wies darauf hin, dass am 10. November eine zweite Petition mit 81 Unterschriften eingegangen ist – von Anwohnern aus der Bleien. Deren Forderungen lauten im Wesentlichen: kein Durchgangsverkehr auf Gemeindestrassen, Tempo 30, Fahrverbote und Stopp dem Littering. Der Gemeinderat werde auch das prüfen, versprach der Ammann. Schon ohne Einbezug der Bleien, schätzte Arber, würden für die Planung rund 30 000 bis 35 000 Franken benötigt. Dieses Geld, sagte Rolf Märki, könne man bei der gegenwärtig angespannten Finanzlage der Gemeinde sparen. Die FDP halte am Antrag fest. So lasse sich zudem an der Gmeind das Stimmungsbarometer in Sachen Tempo 30 ablesen.

Vonseiten der «Interessengemeinschaft Tempo 30» wurde entgegengehalten, auf den Gemeindestrassen gelte überall Rechtsvortritt und die Einmündungen seien vielfach äusserst unübersichtlich. Bei Tempo 30 hätten Fussgänger bei einer Kollision weit höhere Überlebenschancen als bei Tempo 50. Es gehe primär darum, die Schulkinder, «die schwächsten Verkehrsteilnehmer», zu schützen. Darum sei der zur Diskussion stehende Posten im Budget zu belassen. Ein weiterer Votant zeigte dann auf, dass bei den sieben polizeilich registrierten Unfällen seit 2011 im fraglichen Bereich nördlich der Wyna keine Schulkinder beteiligt waren. Darunter waren offenbar mehrere Selbstunfälle beziehungsweise solche, welche Velofahrer durch Missachten des Rechtsvortritts selber verschuldet hatten.

Eine Streichung der 50 500 Franken bestätigte Rolf Arber, würde bedeuten, dass kein Konzept entwickelt werden könnte und das Projekt für den Moment vom Tisch wäre. Der Ammann machte aber auch deutlich, dass es jetzt nicht darum gehe, die in einem Jahr fällige Diskussion über die Einführung von Tempo 30 östlich der Wyna vorwegzunehmen. Der FDP-Streichungsantrag wurde in der Folge deutlich mit 136:44 Stimmen abgelehnt.

Externe Prüfung der IT

Erfolglos blieb auch der ebenfalls von freisinniger Seite eingebrachte Antrag, die 72 000 Franken, die für eine neutrale Beurteilung der Gemeinde-IT durch die Fachhochschule Bern vorgesehen sind, zu streichen. Roger Holzer hatte sich auf den Standpunkt gestellt, im Gemeinderat selber sässen zwei IT-Spezialisten. Die Gmeind lehnte den Streichungsantrag mit 141:11 Stimmen ab.

Im Budget 2017 findet sich ein Gemeindebeitrag von 10 000 Franken an den Betrieb des Bahnhofkiosks von AAR bus+bahn. Diesen Posten wollte Hugo Lehner streichen. «Wir bezahlen sonst schon 700 000 Franken an den öffentlichen Verkehr», argumentierte er. Und vergleichbare Läden würden auch nicht subventioniert. Rolf Arber sagte dazu, die Gemeinde führe seit vier Jahren Verhandlungen mit AAR bus+bahn. Der Beitrag sei auch eine Gegenleistung dafür, dass der Schalter um 30 Prozent länger offen sei. Der Streichungsantrag wurde mit 168:3 Stimmen abgelehnt. Zum Vergleich: In Menziken hat die Gmeind Nein gesagt zu einem Beitrag in gleicher Höhe.

Informationen zum Thema Asyl

Gemeindeammann Arber informierte an der Gmeind auch über die Asylsituation in Gränichen. Letzte Woche hatte ein Leserbriefschreiber versucht, Alarm zu schlagen, weil die Gemeinde in seiner Nachbarschaft eine Liegenschaft anmietet, um zwei Paare mit zwei Kindern und eine Mutter mit einem Kleinkind unterzubringen (az vom 26.11.). Es handle sich dabei durchweg um Leute, die bisher schon in Gränichen gewohnt hätten und die nie negativ aufgefallen seien, stellte Rolf Arber klar.

Aktuell leben 19 Asylsuchende im Dorf. Gränichen ist verpflichtet, deren 34 aufzunehmen. Würden nicht die 45 im Kommandoposten Liebegg untergebrachten Personen angerechnet, würde das Manko von 15 Personen, wie Arber ausführte, die Gemeinde jährlich über 600 000 Franken kosten. Der Betrieb des kantonalen Asylzentrums Liebegg ist aber auf drei Jahre befristet. Nach einem einjährigen Unterbruch wegen Umbauten, die der Bund in seiner Anlage vornimmt, besteht nach Rolf Arbers Worten die Chance, dass der Kanton das Engagement bis Ende 2018 verlängert. Dann aber dürfte Schluss sein, und Gränichen, so die Botschaft des Ammanns, werde wohl mehr Asylsuchende aufnehmen müssen.