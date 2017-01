Zuerst schien das Inventar des Hotel Basilea in Rombach niemand zu wollen. Der Betreiber Valerio Bacci, der bald pensioniert wird, kündete an, alles wegzuschmeissen, was er nicht verkaufen könne. Das wird nun nicht mehr nötig sein. Was bis am Montag übrig bleibt, wir nun an einem ganz speziellen Ort einen Platz bekommen. Dank dem Paar Therese Jäggi (65), pensionierte Unterstufenlehrerin, und Peter Frech (77), gelernter Planer und Techniker, aus Oftringen.

Seit ihrer ersten Ferienreise in Madagaskar wurde ihnen beim Anblick der grossen Armut klar, dass sie die Einheimischen vor Ort unterstützen wollten. Sie gründeten im 2007 den Verein Association Orphans Care Madagascar (aocm). Jahrelang unterstützten sie verschiedene Projekte vor Ort. Bauten mithilfe von Stiftungen ein Schulhaus und unterstützen Waisenhäuser.