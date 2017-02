Gemeindeammann Peter Frei: «Wir mussten eine sehr grosse Investition tätigen, nämlich unsere Schulanlage sanieren und erweitern – inklusive Hochwasserschutz. Die Bevölkerung hat das mit überwältigendem Mehr gutgeheissen. Es kostete rund 13 Millionen Franken. Für eine Gemeinde mit rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das ein grosser Brocken. Er führte – wie wir das auch kommuniziert haben – zur höheren Verschuldung.»

Biberstein hat diese grosse Aufgabe also schon bewältigt. In vielen anderen Gemeinden steht sie noch an, sie ächzen entsprechend. In Muhen beispielsweise sei es auch bald so weit – inklusive Steuerfusserhöhung, so Frei. In Biberstein selbst ist man dran, mit Blick auf die neue Amtsperiode eine grosse Auslegeordnung zu machen und dann die Strategie fest- und der Bevölkerung zum Entscheid vorzulegen, «wie schnell und mit welchen Massnahmen wir unsere Verschuldung wieder auf ein vernünftiges Mass reduzieren wollen», so Frei.

Man habe erst die Abstimmung über den neuen Finanzausgleich abgewartet. Bis im Frühsommer müsse man für die Budgetierung genau wissen, welche Auswirkungen dieser aufgrund der neusten Zahlen des Kantons haben wird. Biberstein wird durch die Neuregelung nämlich belastet.