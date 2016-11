Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Gränichen basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 111 Prozent und weist einen Aufwandüberschuss von 978 600 Franken aus. Dieser liegt um 392 300 Franken über dem Defizit, mit dem das Budget 2016 rechnete. Der Verlust kann indessen aus dem vorhandenen Eigenkapital respektive aus den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre gedeckt werden.

Keine Kosmetik

Am Beschluss des Gemeinderates, auf eine Aufbesserung des Budgets via Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu verzichten, wird auch im Budget 2017 festgehalten. Die Verbuchung des ausserordentlichen Ertrags (die eine kosmetische Verbesserung des Resultats um rund 1,8 Mio. Franken ermöglicht hätte) ist mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 ab 2018 ohnehin nicht mehr zulässig.

Am Steuerfuss von 111 Prozent wird auch im Budget 2017 nicht gerüttelt. An einer Orientierungsversammlung Ende Oktober 2015 war davon die Rede gewesen, dass 2016 noch von einer Steuerfusserhöhung abgesehen werde, dass aber für 2017 eine solche in der Grössenordnung von 5 Prozent ins Auge gefasst werden müsse, wenn sich die Finanzlage nicht verbessere.

Damals sagte Gemeindeammann Rolf Arber aber bereits, dass die Rechnung 2015 besser ausfallen könnte als erwartet. Tatsächlich schloss dann die Erfolgsrechnung nicht mit einem Defizit, sondern mit einem Plus von nahezu 700 000 Franken ab.

Verantwortlich dafür waren tiefere Beiträge an andere Gemeinwesen und ein höherer Steuerertrag, der massgeblich auf einem einmaligen, unvorhergesehenen Steuereingang beruhte.

Kostensteigerungen überall

Wie sich den Erklärungen zum Budget entnehmen lässt, musste in sämtlichen Sachgruppen des betrieblichen Aufwands eine Kostensteigerung festgestellt werden. Der Mehraufwand beläuft sich auf rund 1,34 Mio. Franken oder 5,7 Prozent.

Demgegenüber wächst der betriebliche Ertrag nur um rund 660 000 Franken respektive 3 Prozent. Auf betrieblicher Stufe resultiert damit ein Verlust von rund 2,45 Mio. Franken. Mit dem Ergebnis aus der Finanzierung lässt sich dieser um rund 1,47 Mio. Franken reduzieren. Letzten Endes resultiert ein Defizit von knapp 980 000 Franken.

Es ist vorgesehen, dem Personal keine generellen Lohnerhöhungen zu gewähren. Hingegen sind für individuelle Anpassungen 0,9 Prozent des bisherigen Lohnaufwandes im Budget eingestellt. In den Abteilungen Bau/Planung/Umwelt, Soziale Dienste und Schulsozialdienst sind Stellenerweiterungen geplant. Der gesamte Personalaufwand erhöht sich von 5,871 auf 5,975 Mio. Franken.

Der Sach- und Betriebsaufwand steigt um rund 305 000 Franken. Als Hauptgrund werden in den Erläuterungen zum Budget Unterhaltsarbeiten an diversen Gebäuden genannt. Die Beiträge an andere Gemeinwesen und Private erhöhen sich hauptsächlich wegen der höheren Besoldungsanteile der Lehrpersonen von 11,40 auf ungefähr 11,94 Mio. Franken.

Lichtstreifen am Steuerhorizont

Bei den Steuern der natürlichen Personen rechnet der Gemeinderat aufgrund des Bevölkerungszuwachses mit einer Steigerung von 2,4 Prozent. Das entspricht Steuereinnahmen von 16,8 Mio. Franken gegenüber 15,96 Mio. Franken im Budget 2016. Gränichen leidet, am kantonalen Mittel gemessen, an einer unterdurchschnittlichen Steuerkraft.

Nachdem eine Hochrechnung ergeben hatte, dass die Aktiensteuererträge 2016 den budgetierten Betrag übersteigen, wurde hier im Budget 2017 ein «etwas optimistischer» Wert von 600 000 Franken eingesetzt. Insgesamt wird mit einem Steuerertrag von rund 18,2 Mio. Franken gerechnet. Dieser Wert liegt um gut 1 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget.

Im Investitionsbudget sind für nächstes Jahr mit einem Gesamtbetrag von rund 1,37 Mio. Franken nur kleinere Projekte vorgesehen. Da die Beiträge für die Erschliessung Rütenen aller Voraussicht nach erst 2017 eingehen werden, ergeben sich Investitionseinnahmen von 912 000 Franken, sodass der Nettoinvestitionsbeitrag nur gerade 459 000 Franken beträgt. (uw)