Seit sechs Jahren wird in dem charmanten Lokal in der Aargauer Altstadt gegessen, geschwatzt, Kaffee getrunken, Musik gehört und dramatisches Theater bestaunt. Das will gefeiert werden.

Mit einem Konzert, das bis anhin geheim bleiben musste. Denn die Band, welche die Tuchlaube am Mittwoch beehren wird, spielt beinahe zeitgleich auch in anderen Schweizer Klubs. Dass diese Klubs «Plaza» und «Bad Bonn» heissen, deutet bereits auf den Bekanntheitsgrad der Band hin.

Normalerweise füllen die Musiker nämlich grössere Räume als die kleine Stube der Tuchlaube. Dort haben sie aber vor langer Zeit eines ihrer ersten Schweizer Konzerte gespielt. Deshalb kommen sie nun zurück, um anzustossen. Und wir dürfen das Geheimnis lüften: Trommelwirbel! – The Slow Show!

Die fünf jungen Männer aus Manchester, der Stadt der guten Musik – man denke an «The Smiths» oder « The Stone Roses» – spielen am Mittwoch in der Aarauer Altstadt. Nach «White Water» haben «The Slow Show» im September ihr zweites Album «Dream Darling» herausgegeben. Ein Album voller tiefschürfender, eleganter Melancholie, die einem zuweilen die Tränen in die Augen treibt. Epische Melodien. Pathos. Man traut sich kaum mehr, zu atmen.