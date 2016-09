«Es ist toll, wie die Bauarbeiten laufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir am

20. November eine schöne Anlage in Betrieb nehmen können», erklärt Bauherren-Vertreter Walter Tschudin. Wer sich die Keba-Baustelle im Moment ansieht, kann erahnen, dass beim Innenausbau noch ein Schlussspurt notwendig sein wird. Aber das ist auf dem Bau nichts aussergewöhnliches.

Immerhin ist das Herzstück jeder Kunsteisbahn, die Kälteanlage, praktisch fertig. Ab Ende September werde die Kälteproduktion aufgenommen, sagt Tschudin. Das ist für den Saisonstart der Curler, die wie die Hockeyaner und die Eiskunstläufer später beginnen, notwendig. Die Curlinghalle ist abgesehen von der Anlieferung der Kälte nicht von der Totalsanierung der Keba betroffen.

Neu ein überdachtes Aussenfeld

Bei den Kosten sei man auf Kurs, versichert Tschudin. Für die Totalsanierung stehen 20,7 Millionen Franken zur Verfügung (Preisstand April 2013). Die Stimmbürger von Aarau haben den Gesamtkredit in zwei Etappen genehmigt. Die Gemeinden Suhr und Buchs sowie der Kanton beteiligen sich an den Kosten.

Neben der Sanierung und Modernisierung der bestehenden Halle wurde in den letzten Monaten ein neues, überdachtes Ausseneisfeld erstellt.

Erneut Frequenzrückgang

Nicht nur auf der Baustelle, sondern auch im Bereich der Trägerschaft läuft einiges: Die Genossenschaft Kunsteisbahn Region Aarau (Keba) hielt letzte Woche ihre 57. Generalversammlung ab. Es dürfte eine ihrer letzten gewesen sein. Trägerin des Betriebs soll künftig eine Aktiengesellschaft sein, an der ausschliesslich die drei Trägergemeinden Aarau, Buchs uns Suhr beteiligt sein werden.

Weitere umliegende Gemeinden könnten später dazu kommen. Der bisherigen Genossenschaft gehörten auch einige Dutzend Private an, die mit ihrem Engagement in den Fünfzigerjahren den Keba-Start ermöglicht hatten. Sie werden ihr Geld verlieren – was die allermeisten längst so erwartet haben dürften.

Bei der Genossenschaft herrschte im Betriebsjahr 2015/16 Kehrausstimmung. Wegen grossen Abschreibungen auf Gebäude, Anlagen und Fahrzeugen gabs einen Verlust von 702 404 Franken. Die Frequenzen beim öffentlichen Eislauf und beim Schulbetrieb waren erneut leicht rückläufig. Auf die neue Saison hin werden die Eintrittspreise leicht angehoben, aber im überregionalen Vergleich nicht überdurchschnittlich sein, wie Präsident Heinz Zaugg betonte.