Besitzer installiert Videoüberwachung

Markus Schupp ist überglücklich, wieder mit seiner Kakadu-Dame vereint zu sein. Vor drei Tagen hat er überraschend einen Anruf der Polizei erhalten. «Der fragte mich: ‹wo müssen wir den Vogel hinbringen?›» Im ersten Moment habe er gar nicht verstanden, was der Polizeisprecher meinte. Erst als dieser ihm mitteilte, der Vogel sei wieder aufgetaucht, ging Schupp ein Licht auf.

Leila geht es trotz der Entführung gut. «Sie benimmt sich ganz normal, als ob nichts war. Da bin ich also schon froh», sagt Schupp. Nun will er eine Videokamera in der Voliere installieren, damit so etwas nie wieder passieren kann.