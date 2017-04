Sie wurden erst mit 50 in den Einwohnerrat gewählt. Als Politiker sind Sie ein Spätzünder.

Ich war schon in der Kanti politisch sehr interessiert und gehörte schon damals der SP an. Ich war aktiv in der SP Vordemwald und von 1984 bis 1986 deren Präsident. Der ehemalige Grossratspräsident Walter Weber war so etwas wie mein Mentor. In Murgenthal war ich im Vorstand der SP. Danach habe ich mich nicht mehr aktiv in der Politik betätigt – als Rektor kam das sowieso nicht infrage. Nach 2010 aber fand ich, dass ich mich wieder politisch engagieren möchte. Ich bin 2013 kurzfristig auf die Einwohnerratsliste gekommen und auf Anhieb gewählt worden. Seither bin ich mit Begeisterung dabei.

Wieso trauen Sie sich zu, praktisch aus dem Stand Stadtpräsident zu werden?

Erstens bringe ich Führungskompetenz mit. Ich kann eine grosse Organisation leiten. Zweitens habe ich in den letzten drei Jahren als Einwohnerrat relativ viel vom politischen Betrieb kennen gelernt. Ich war in der Einbürgerungskommission und bin jetzt Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK). Ich traue mir zu, mich schnell in die weiteren Abläufe einzuarbeiten. Ausserdem ist es eher die Regel, dass die Aarauer Stimmbevölkerung einen Stadtpräsidenten von ausserhalb des Stadtrates wählt. Jolanda Urech ist da eine Ausnahme.

Die Sozialdemokraten engagieren sich ganz besonders für die Frauenförderung. Eigentlich überraschend, dass sie als Nachfolger ihrer Stadtpräsidentin einen Mann aufstellen. Haben Sie kein schlechtes Gewissen, ein Frauenverhinderer zu sein?

Die Förderung von Frauen ist ganz wichtig. Frauen der SP Aarau haben wichtige Funktionen: Stadtpräsidentin, Stadträtin, Präsidium von Einwohnerrat, Fraktion und Stadtpartei. Das zeigt, dass die SP Gleichberechtigung umsetzt. Dann spielt das Geschlecht weniger eine Rolle.

Was sagen Sie zum Vorwurf, Sie seien vor allem nominiert worden, weil Sie unter allen sozialdemokratischen Papabili die besten Wahlchancen haben?

Für mich ist das ein Kompliment.