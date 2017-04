Ein Einziger kann alles zerstören

Kompromissbereitschaft signalisiert die Keba bei der Nutzung des gedeckten Aussenfeldes: Dort soll es kein Eishockey für Erwachsene und kein Eisstockschiessen mehr geben. Zudem würde die Musik bereits um 20 Uhr abgestellt. Abgesehen von zwei Tagen, an denen die Eiskunstläufer bis 21 Uhr trainieren können müssen.

Die Keba hofft, dass die Einsprecher ihrem Kompromissvorschlag am 26. April zustimmen werden. Danach könnte der Gemeinderat Suhr eine befristete Bewilligung erteilen. Während dieser Zeit könnte das Lärmgutachten erstellt werden, das die Einsprecher verlangen. Sollte auch nur einer der Einsprecher die Bewilligung des Gemeinderates Suhr anfechten, hiesse das wohl in der kommenden Saison Betriebsschluss in der Keba um 16.30 Uhr. Und für die «Argovia Stars» würde es extrem schwierig.

Der Druck, der auf allen Beteiligten lastet, ist gross.