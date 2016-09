Viel Abfall gabs am gestrigen Clean-Up-Day in Rohr nicht einzusammeln. Die Quantität war an der Aktion der aktuellen Umweltwochen der Stadt Aarau aber auch nicht entscheidend. Viel mehr ging es darum, dass Kinder das Thema Littering erleben.

So suchten 130 Schüler aus der 2. bis 6. Klasse des Schulhauses Brunnbach während zweier Stunden den Wald im Quellhölzli, Rohrschachen oder Fuchswinkel nach Abfall ab. 50 Kilogramm kamen dabei zusammen. Der spektakulärste Fund: ein Fuchsgebiss.