Einwohnerrat Simon Burger findet die Antworten des Stadtrates «wenig überzeugend». «Die Frage, wieso man zwei Chaoten, die unsere Grundwerte mit Füssen treten, einen Schuldenerlass gewähren will, blieb weitgehend unbeantwortet.» Das Argument, dass man einen Vergleich mit den übrigen Geschädigten nicht behindern wollte, überzeuge ihn nicht. «Wären dem Stadtrat die übrigen Geschädigten am Herzen gelegen, hätte er mit diesen das Gespräch gesucht und eine gemeinsame Strategie beschlossen.» Burger weist darauf hin, dass die beiden Verurteilten – sie streben angeblich Karrieren in der Medizin und im Sozialwesen an – ihre gesamten Schulden wohl «irgendwann bezahlen könnten». Die Frage, weshalb die Stadt ihnen dennoch einen Schuldenerlass gewähren wolle, «blieb vom Stadtrat gänzlich unbeantwortet».

Burger zeigte sich aber mit der Beantwortung der Anfrage «insofern zufrieden, als ich davon ausgehe, dass der gerichtliche Nachlassvertrag nun nicht zustande kommt». (NRO)