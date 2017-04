Ein 33-jähriger Logistiker hat mit einer Petition auf «petitio.ch» erreicht, dass der Bus von Lenzburg nach Teufenthal ab sofort auch abends in der Gemeinde Boniswil stoppt. Ein ähnliches Anliegen hat Jonas Berthelé aus Küttigen. «Meine Idee wäre, dass die Postautos wieder in Küttigen Post halten», schreibt er. Denn diese Haltestelle wird nur noch vom Bus der Linie 1 (AAR bus+bahn) bedient. Die Postautos der Linien 135 (Laufenburg–Frick–Herznach–Aarau) und 136 (Frick–Wölflinswil–Aarau) halten in Küttigen-Rombach nur an den Haltestellen «Oberdorf», «Kreuz», «Stock» und «Rombacherhof», aber seit längerem nicht mehr bei der «Post».

Die Buslinie 1 (Küttigen–Buchs) sei aber «vor allem während der Hauptverkehrszeit oft überlastet und verkehrt unregelmässig, da diese Busse in Buchs im Stau stehen», berichtet Jonas Berthelé. Ein Postautohalt bei der Station «Post» könne das bestehende Angebot ergänzen und die Buslinie 1 entlasten, schlägt der Küttiger vor. «Vor allem am Sonntag und am Abend würden die Postautos das Angebot ergänzen, da diverse Züge – vor allem aus Richtung Olten/Bern – keinen Anschluss auf die Busline 1 haben. Das gilt auch für die entgegengesetzte Richtung.»

Berthelé argumentiert, dass es für einen zusätzlichen Halt des Postautos in Küttigen Post «nicht viel mehr Zeit braucht». Zudem habe das Postauto in Richtung Aarau eine Fahrplanzeit von drei Minuten mehr als die Buslinie 1, fahre aber die gleiche Strecke und halte an zwei Stationen weniger. «In der Gegenrichtung haben die Postautos nach Küttigen viel mehr Zeit einberechnet und warten darum in Herznach beziehungsweise in Oberhof längere Zeit auf die Weiterfahrt», so der Petitionär. «Darum wäre es wirklich möglich, diesen zusätzlichen Halt in Küttigen Post einlegen.» Er habe auch gehört, dass «ein paar Personen» auf das Auto umgestiegen seien, weil sie nicht mehr bei der Post ins Postauto einsteigen können, so der Petitionär. «Diese Personen würden vielleicht auch wieder auf das Postauto wechseln.» (NRO)