Bei einer Ablehnung des Projekts durch die Einwohnerräte oder das Stimmvolk «gehen die jahrelangen guten Erfahrungen mit einer Kreisschule verloren und die Unsicherheit bezüglich der Zukunft bestehen weiter», heisst es in der Mitteilung. Die Organisationsform «Kreisschule» sei gegenüber einer Vertragslösung zwischen der Schule Buchs und der Schule Aarau vorzuziehen, betont die Kreisschulpflege Buchs-Rohr. Man habe diesbezüglich positive Erfahrungen gemacht: «Eine Kreisschule ist organisatorisch einfacher und ermöglicht einen effizienten Einsatz der Ressourcen.»

Bei einer Fusion der Kreisschulen könnten beide Partner vom Wissen und den Erfahrungen des anderen profitieren. So fördere eine Kreisschullösung «das Denken über die Gemeindegrenzen hinweg» und führe zu einer «für alle Seiten gewinnbringenden regionalen Zusammenarbeit». Analog zu Stadt- respektive Gemeinderat betont die Schulpflege, mit einer grossen Kreisschule könnten Schwankungen bei den Abteilungszahlen und somit bei den Pensen der Lehrkräfte besser aufgefangen werden. «Die Gemeinde Buchs und die Stadt Aarau ergänzen sich räumlich optimal, damit sind die Schulwege kurz und sicher.» Zudem werde «die Realisierung des Schulraumes, vor allem auf der Oberstufe, optimiert», was für beide Gemeinden finanziell günstiger sei.

Widerspruch gegen Aarauer

Im Januar stimmen die Einwohnerräte beider Gemeinden – und später das Volk – über die Satzungen der neuen Kreisschule ab. Diese sehen vor, dass die Einwohnerräte künftig den Kreisschulrat wählen, dieser wiederum die Schulpflege.

Die Aarauer Schulpflege hatte diesen Wegfall der «Volkswahl» moniert. Ihre Kollegen in Buchs-Rohr betonen nun aber die Vorteile: «Bei der Wahl der Kreisschulpflege durch den Kreisschulrat wird ein professionelles Bewerbungsverfahren durchgeführt.» Es gebe Bewerbungsdossiers und «Hearings», in denen «die fachlichen Stärken der Kandidaten besser zum Ausdruck kommen».

Die Buchs-Rohrer Schulpflege widerspricht den Aarauern auch in einem anderen Punkt. Es geht um die kombinierte Sonderpädagogik. So ist angedacht, dass sowohl das integrative Aarauer Modell als auch das separative Buchser Modell (Kleinklassen) weitergeführt wird. Das ermögliche «eine optimale und sehr individuelle Lösung für jeden Schüler», so die Kreisschulpflege Buchs-Rohr. Die Aarauer hatten sich auf den Standpunkt gestellt, es sei «fraglich, ob der neuen Schule genügend Ressourcen für den Aufbau einer neuen Sonderpädagogiklösung zur Verfügung gestellt werden können».