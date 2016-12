Das Sekretariat der bsa bestätigt auf Anfrage: „Die Abkürzung BMI in unseren Leistungsblättern Sport steht für den Body Mass Index – das ist schon seit Jahren so.“

Weshalb macht eine Schule so etwas? Ist das nicht ein Eingriff in die Privatsphäre der Schüler? Die Sekretärin verweist an den Konrektor der bsa, Patrick Bläuenstein. Er ist für die Zeugnisse zuständig und stellt zunächst eines klar: „Die Lernenden erhalten keine Note im Sportunterricht. Wir weisen die individuellen Entwicklungen, Leistungen und Teilnahmen an Wettkämpfen in einem Leistungsblatt aus. Kommt hinzu, dass wir beim BMI keinen Wert angeben. Auf den Leistungsblättern ist nur ein Koordinatensystem abgebildet, bei dem der Verlauf des BMIs während der Ausbildung erkennbar ist. Zudem sind die Koordinatenachsen nicht beschriftet, was Aussenstehenden keine Rückschlüsse auf den Wert ermöglicht.“

Body Mass Index ist keine Pflicht

Doch weshalb schreibt die Schule den BMI dennoch in die Leistungsblätter? Bläuenstein: "Der Sportunterricht unterstützt die Lernenden die Vielfalt von Sport, Bewegung und Gesundheit zu entdecken und dadurch die persönliche sportliche Aktivität nachhaltig zu beeinflussen.“ Der Body Mass Index sei ein überall anerkannter Wert. "Die meisten Schüler wachsen während der Lehre und legen auch etwas an Gewicht zu. Diese Entwicklung hat einen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Das Erkennen dieser Abhängigkeiten, genau das, wollen wir den Lernenden vermitteln.“