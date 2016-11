Sie ist klein, gefährdet und wurde dieses Jahr von Pro Natura zum Tier des Jahres ernannt: die Wasserspitzmaus. Aber gibt es sie im Gebiet Aarau-Wildegg des Auenschutzparks?

Laut Biologen der unabhängigen Forschungs- und Beratungsgemeinschaft Swild hat der Auenschutzpark des Kantons Aargaus grosses Potenzial als Lebensraum der Wasserspitzmaus. Aus diesem Grund führten sie ihr Pilotprojekt Ende September sechs Wochen dort durch. Für die zeitintensive Feldarbeit waren sie angewiesen auf ehrenamtliche Mitarbeiter. In diesem Fall vom Aarauer Bachverein.

Entlang des Suhreufers, des Aareufers auf der Zurlindeninsel, am Sengelbach und Frey-Kanal und bei den Giessen platzierten der Teamleiter des Aarauer Bachvereins, Peter Jean-Richard, und sieben andere Freiwilligen sowie ein Biologe an jedem Bachabschnitt zehn zirka 20 Zentimeter lange Plastikröhren im potenziellen Wasserspitzmauslebensraum und versahen sie mit einem Köder.

Da Spitzmäuse allgemein neugierig sind und die Kotröhren einen attraktiven Ruheplatz bieten, würden die Wasserspitzmäuse diese aufsuchen. Wegen ihres hohen Stoffwechsels geben sie in kurzen Abständen Kot ab. Die Wahrscheinlichkeit ist somit hoch, dass man in der Röhre Kotreste findet.

Genau diese, beziehungsweise die am Kot haftenden Darmzellen, benötigen die Biologen, um festzustellen, ob eine Wasserspitzmaus da war. Dazu wurde in den Röhren eine Rolle mit doppelseitigem Klebeband angebracht, damit auch Haare der Maus haften bleiben. Etwa einmal in der Woche wurden die Röhren kontrolliert.

Keine Lebendfallen eingesetzt

Die Kotröhren entwickelte Peter Jean-Richard zusammen mit einem Biologen der Swild. Laut Jean-Richard hätte das Projekt ohne die – auch finanzielle– Unterstützung des Bachvereins nicht realisiert werden können. «Das ist eigentlich schade, dass die Idee nur so durchgeführt werden konnte.»

Ursprünglich schlug die Swild auch Lebendfallen vor. «Das wollten wir aber nicht», sagt er. Zu heikel seien die Fallen, bei denen das Tier gefangen bleibt. «Die Tiere sterben dann oft durch die Aufregung.»