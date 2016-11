«Es ist wirklich ernst», sagt Moritz Rigendinger. Nach einer schlaflosen Nacht hat er sich an die az gewandt. Der Grund: Der Aarauer Billard-Club (ABC) steht 90 Jahre nach seiner Gründung vor dem Aus. In seiner Sitzung vom Dienstag hat der Vereinsvorstand über die Auflösung gesprochen.

Der Mitgliederschwund in den letzten Jahren führt dazu, dass der Billard-Club seine finanziellen Verpflichtungen des kommenden Jahres nicht mehr durch Einnahmen wird decken können. Rigendinger, der selber seit 30 Jahren Mitglied ist, will das nicht hinnehmen. «Billard macht dermassen Spass, ich verstehe nicht, dass niemand zu uns kommen möchte», bedauert er. Bevor der Club aufgelöst wird, unternimmt er deshalb einen letzten Rettungsversuch. Und dazu braucht es neue Mitglieder. Etwa 15 sind es im Moment, davon rund die Hälfte als Spieler aktiv. Dass es nur Männer – vorab im Seniorenalter – sind, sei Zufall, betont Rigendinger. «Auch Frauen und Junge sind willkommen.» Bei seiner Gründung anno 1927 sei der Billard-Club zwar eher ein Akademikerverein gewesen, das sei aber seit Jahrzehnten schon nicht mehr so.

Noch hat der Verein keine Schulden. So weit will es Rigendinger, früher Leiter des Aargauischen Konkursamtes, auch nicht kommen lassen. Einige der verbliebenen Mitglieder hätten schon mehr eingeschossen, als den Mitgliederbeitrag. Aber ewig könnten sie das nicht machen: «Wenn wir bis Ende Jahr keine neuen Mitglieder finden, werden wir den Verein liquidieren müssen.»

Für knapp 500 Franken pro Jahr können die Mitglieder das gemütliche Clublokal samt Material rund um die Uhr nutzen. Es befand sich früher über Jahrzehnte im Hotel Glockenhof, mittlerweile aber seit 30 Jahren im Quartier Goldern an der General Guisan-Strasse 1. Das Lokal wurde erst gerade renoviert und verschönert. Moritz Rigendinger erinnert sich an seine ersten Jahre im Verein: «Früher war das Clublokal eine verrauchte Bude. Von diesem Image wollte man weg, deshalb herrscht seit einigen Jahren Rauchverbot.»

Im Aarauer Billard-Club wird das französische Billard (Carambole) gespielt. Das heisst: Die Tische haben, im Gegensatz zu Pool-Billard oder Snooker, keine Löcher. Gespielt wird mit nur drei Kugeln. Rigendinger: «Die Regeln sind sehr einfach, es braucht aber viel Übung, etwas Talent sowie strategisches Denken – ähnlich wie beim Schach.» Zudem gibt es die Möglichkeit, 5-Kegel-Billard («cinque birilli») zu spielen, wie man es aus Italien kennt.

Wer den Club unverbindlich besichtigen möchte, kann sich bei Moritz Rigendinger melden (Tel. 062 723 84 64, annikki@hispeed). Man werde sich intensiv um die neuen Mitglieder bemühen, versichert Rigendinger. «Jedes Mitglied hat Anspruch auf Einführung in die Grundregeln und Unterstützung durch die erfahrenen Kollegen.»