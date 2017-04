Die Projekte in Biel und Aarau haben viele Gemeinsamkeiten: An beiden Orten brauchte es mehrere Volksabstimmungen, Einsprachen führten zu Verzögerungen, neue Sicherheitsbestimmungen zu höheren Kosten und – und bei beiden Projekten war das Einkaufszentrum (Mantelnutzung) der kritische Faktor (siehe unten). In Biel dauerte es vom Moment der ersten Projekt-Präsentation bis zur Stadioneröffnung (2015) neun Jahre. In Aarau dürften es mindestens dreizehn Jahre werden.