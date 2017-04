Die HRS kann sich – folgenlos – viel Zeit nehmen bei der Neuberechnung des Projektes Torfeld. Zuletzt hatte der Stadtrat erklärt, er rechne vor den Sommerferien mit einer aktualisierten Kostenschätzung der HRS. Aus dem Kreis des FC Aaraus ist zu hören, die Geduld der Fussball-Fans werde überstrapaziert. Die Baubewilligung für das Stadion und die Mantelnutzung ist seit dem letzten Sommer rechtskräftig.

Die Projekte in Biel und Aarau haben viele Gemeinsamkeiten: An beiden Orten brauchte es mehrere Volksabstimmungen, Einsprachen führten zu Verzögerungen, neue Sicherheitsbestimmungen zu höheren Kosten und – und bei beiden Projekten war das Einkaufszentrum (Mantelnutzung) der kritische Faktor (siehe unten). In Biel dauerte es vom Moment der ersten Projekt-Präsentation bis zur Stadioneröffnung (2015) neun Jahre. In Aarau dürften es mindestens dreizehn Jahre werden.