Ein 44-jähriger Mann ist am späten Montagabend am Bahnhof Aarau von einer Gruppe junger Männer angegangen worden, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Einer der Männer schlug den Deutschen im Vorbeigehen mit einem Kickboard. Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter nicht mehr vor Ort. Aufgrund von Angaben des Opfers zum Aussehen der Männer konnte eine Patrouille der Kapo drei Eritreer in Birr anhalten. Nach ersten Abklärungen dürfte es sich dabei um die Tatverdächtigen handeln. Die drei Asylbewerber im Alter von 17 und 18 Jahren wurden für weitere Ermittlungen festgenommen. Sie dürften laut Polizei während der Tat unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Tatablauf werden gemäss Polizei nun genauer untersucht.

