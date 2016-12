Der «Bestatter» ist einer der Quotenhits des SRF. Das wird auch bei der fünften Staffel der Fall sein (Ausstrahlung ab 3. Januar). Der «Bestatter» sorgt aber auch für ein gutes Image des Aargaus. Das beweisen etwa die Reaktionen der Stars wie Barbara Terpoorten und Mike Müller auf die Vorpremiere der ersten Folge («Kinderbegräbnis») am Mittwoch.

Ein TV-Film wird im Kino gezeigt, dann gibts einen Trauerzug mit Leichenwagen und 300 Personen durch die Stadt und schliesslich eine glamouröse Feier im Kunsthaus – so etwas ist selbst für die Schauspieler aus «Downtown Switzerland» (Zürich) aussergewöhnlich.

Aargau hilft, wo er kann

Das kommt nicht von ungefähr. Die erste «Bestatter»-Staffel ist aus Budgetgründen an sehr vielen Schauplätzen ausserhalb des Aargaus gedreht worden. Dann begann sich der Kanton stärker zu engagieren. Nicht nur mit Geld. «Mindestens so wichtig wie der finanzielle Beitrag ist die organisatorische Unterstützung der Filmproduktion durch den Kanton und die Stadt», erklärt Regierungssprecher Peter Buri. Neben der Staatskanzlei und der Kantonspolizei hat sich in diesem Sommer vor allem das Team des Kunsthauses engagiert. Letzteres wurde an der Premieren-Party von Mike Müller besonders hervorgehoben.

Wie erfolgte die finanzielle Unterstützung? Das Gesuch für die Gelder aus dem Swisslos Fonds stellte Aargau Tourismus. Der Regierungsrat bewilligte für die fünfte Staffel wieder einen Beitrag von 90 000 Franken. 60 000 Franken kamen dem SRF bzw. der Produktionsfirma zugute. Sie konnten damit Kosten für zusätzliche «Aar(g)auness» abdecken. Etwa für die Anmietung von Lokalitäten. Mit den restlichen 30 000 Franken wurden die Vorpremiere sowie Vermarktungsaktivitäten von Aargau Tourismus rund um den «Bestatter» finanziert.

Für Regierungssprecher Buri ist es klar, dass das Geld gut investiert ist. Er spricht von «spürbar positiven Imageeffekten sowohl für den Kanton als auch die Kantonshauptstadt». Und er verweist auf die internationale Ausstrahlung: Deutschland, Kanada, USA und neuerdings auch Japan: «Der ‹Bestatter› ist ein Exporterfolg.» Selbst Netflix ist auf den Geschmack gekommen.