Wer regelmässig mittwochs beim Aarauer Bahnhof unterwegs ist, kennt es: Aus der Unterführung kriecht ein starker Geruch bis auf einzelne Perrons und in die Kleider der Passanten. Für die einen riecht es lecker, für die anderen überhaupt nicht. Doch entziehen kann sich dem Duft keiner.

Es ist die Bäckerei Wälchli aus Rothrist, die in der kühleren Jahreszeit jeden Mittwoch vor ihrer Filiale in der Bahnhofunterführung (beim WSB-Bahnhof) frische Berliner herstellt. Das macht man bekanntlich in einer Fritteuse – und von dieser gehen die Geruchsemissionen aus. Das missfällt einigen Passanten. Zum Beispiel der Buchserin Tatjana Lambrinoudakis. Sie pendelt via Bahnhof zur Arbeit, stellt ihr Velo beim Veloparking Süd ab und geht zu Fuss aufs Perron.

Lambrinoudakis stört sich daran, dass die wenigen Augenblicke in der Unterführung schon ausrechen, um ihre Jacke nach Frittiertem riechen zu lassen. «Wenn ich sie an meinem Arbeitsplatz an der Garderobe aufhänge, schäme ich mich fast ein bisschen dafür», sagt sie. Lambrinoudakis hat deshalb eine Online-Petition auf www.petitio.ch gestartet. «Wir fliegen auf den Mond», sagt sie. «Dann schaffen wir es auch, Berliner ohne Gestankwolke und gesundheitsschädliche Öl-Spaltprodukte herzustellen!» Sie fordert einen «angemessenen Abluftfilter oder einen höheren Kamin nach draussen, wo mehr Luftzirkulation ist».