Aarau soll einen Weihnachtsmarkt erhalten. Zumindest, wenn es nach dem Ehepaar Luigi und Vreni Langone aus Sarmenstorf geht. Die beide sind langjährige Marktfahrer, waren mit «Luigis Piadina» schon oft am Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG). Ihnen ist etwas aufgefallen: «Viele Dörfer und Städte haben einen Weihnachtsmarkt – aber ausgerechnet Aarau als Kantonshauptstadt hat keinen, das ist schade», sagt Vreni Langone.

Kurzerhand hat das Ehepaar Kontakt mit Marcel Suter, in Aarau verantwortlich fürs Standortmarketing, aufgenommen. Er unterstützt die Langones in der Planung des Weihnachtszaubers, der sich vom 1. bis 17. Dezember 2017 erstmals über Aarau legen soll. Das Gesuch wurde bei der Stadtpolizei bereits gestellt. Geplant ist ein Markt, der sich vom «Starbucks» beim Kasinopark quer über den Graben bis vor die Markthalle zieht. Den Graben längs zu bespielen, geht wegen des Wochenmarkts nicht. Und in der Markthalle findet in der Adventszeit das Kerzenziehen statt. «Wir sind im Gespräch mit den Verantwortlichen fürs Kerzenziehen», sagt Vreni Langone. Sie sei überzeugt, dass sich eine gute Lösung ergebe.

Es soll ein schöner Markt werden, betont Vreni Langone. «Etwa 20 bis 30 Häuschen mit Kunsthandwerk, Gebasteltem sowie Esswaren.» Die Häuschen sollen wochenweise vermietet werden, damit Abwechslung garantiert ist und sich mehr Aussteller die Standgebühren leisten können als bei einer Vermietung für die ganze Ausstellungszeit. Langones, die ihr «Luigis Piadina» verkauft haben, wollen mit einem mobilen Alphüttli für Heissgetränke vor Ort sein.