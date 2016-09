Die Gwunderfitze hätten ihr schon vor Wochen am liebsten das Packpapier von den Fenstern gerissen, das den Blick in das Ladenlokal verdeckt. Und auch die Tür musste immer abgeschlossen sein, damit sich niemand in den wegen Umbaus geschlossenen Laden verirrte. «Die Leute sind wahnsinnig neugierig», sagt Sonia Bellisario (43) und lacht. Doch jetzt hat sie die Strickgemeinschaft lange genug auf die Folter gespannt: Morgen Samstag feiert Bellisario mit der «Laneria» Eröffnung.

"Ort zum Ideensammeln"

Bellisario tritt mit ihrer «Laneria» die Nachfolge von Beatrix Peter und ihrem Wollladen «Mode + Wolle» an. Peter hatte den Laden im Juni nach 19 Jahren geschlossen und Bellisario hat ihn in den letzten Monaten umgebaut. Und zwar komplett: Ein neuer Boden wurde verlegt, die Wände gestrichen, alle Regale ausgewechselt, der Verkaufstresen verschoben. In der Ecke, in der bisher Damenkleider angeboten wurden, hängen putzige Kleidchen für Kinder bis zwei Jahre. Ausserdem steht da ein gemütliches Sofa. «Ein Ort zum Hinsetzen und Ideensammeln», sagt Bellisario.

Zwei Dinge sind gleich geblieben: das Team und das Wollsortiment in den Regalen. «Die Kunden werden von den bekannten Gesichtern begrüsst und finden bei mir, was sie immer hier gefunden haben.» Zum herkömmlichen Sortiment ist aber nebst den Kinderkleidern noch ganz besondere Wolle gekommen, die nicht überall zu haben ist. «Ich spinne selber von Hand, deshalb lege ich viel Wert auf Qualität, auf Wolle, die man gerne fühlt, und die mit Respekt zum Tier hergestellt worden ist», sagt Bellisario. Schliesslich habe man die Wolle ja stundenlang in der Hand.

«Stricken erdet»

Als Nachfolgerin von Beatrix Peter in grosse Fussstapfen zu treten, ist Sonia Bellisario nicht ungeheuer, im Gegenteil. «Als mich Beatrix angefragt hat, ob ich den Laden übernehmen würde, musste ich mich erst kurz hinsetzen», sagt sie und lacht. «Aber eigentlich war vom ersten Moment an klar, dass ich das tue. Ein kleiner Wollladen war immer mein Traum.» Schon immer habe sie gern gestrickt, bereits als Kind. Beruflich habe sie bisher damit aber überhaupt nichts zu tun gehabt – ursprünglich ist Bellisario Juristin. «Aber hinter Akten zu hocken, ist nicht meins, ich muss etwas mit den Händen machen. Und Stricken tut mir gut, es erdet.»

Vor einem Jahr hat Bellisario angefangen, in Peters Wollladen zu arbeiten. «Ich bin also keine Fremde mehr, das hilft sicher.» Auch wird Beatrix Peter ab und zu noch im Laden anzutreffen sein, sie arbeitet weiter in einem 30-Prozent-Pensum. Ausserdem führt sie das Strick-In Aarau im Café Litteraire in der Stadtbibliothek weiter. Auch Bellisario will Strickkurse anbieten. Welche, ist aber noch nicht festgelegt. «Ich will dazu an der Eröffnung die Kundinnen und Kunden befragen.»

Eröffnungsfeier am Samstag, 3. September, 9 bis 16 Uhr