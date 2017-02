«Die HRS, Baumeisterin des Stadions, hat im Dezember 2016 zur Arrondierung des Areals das direkt an das Stadion angrenzende Grundstück der Implenia (Baufeld 6 des Gestaltungsplans) erworben.» Das schreibt der Stadtrat in seiner gestern Abend im Einwohnerrat öffentlich gemachten Antwort auf eine Anfrage der beiden SVP-Einwohnerräte Libero Taddei und Heinz Suter zur Zukunft des Fussballstadions Torfeld Süd.

Dieser Landkauf zeige, wie der Stadtrat festhält, «das grosse Interesse der Investorin am Stadionprojekt». Gleichzeitig, so der Stadtrat weiter, würden damit Chancen eröffnet, «das durch die Beschwerdeverfahren jahrelang verzögerte Projekt unter neuen Rahmenbedingungen zu optimieren und die Finanzierung des Gesamtprojektes sicherzustellen».

Der Stadtrat, der nach eigenem Bekunden unverändert geschlossen hinter dem Stadionprojekt steht, schreibt zudem, bis heute liege ihm keine Mehrkostenforderung vor. Mit einer aktualisierten Kostenschätzung der HRS rechne er vor den Sommerferien 2017. (uw)