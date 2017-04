«Der Verkehr ist grundsätzlich auf dem bestehenden Strassennetz zu organisieren. Ein zunehmender Anteil der Wege muss künftig zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgewickelt werden.» Was nach einem Zitat des VCS oder von Aarau Mobil klingt, stammt in Wahrheit aus dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) der Stadt Aarau. Dieser definiert die Grundsätze und Stossrichtungen für die künftige städtische Verkehrspolitik. Er hat zum Ziel, Mobilität und Stadtentwicklung aufeinander abzustimmen. Der Stadtrat hat den KGV Ende August des letzten Jahres beschlossen.

Nun hat der Kanton – genauer das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) – das Papier genehmigt, wie aus einer Medienmitteilung der Stadt hervorgeht. Ein KGV wird von der Gemeinde erstellt, wenn dafür ein Bedarf besteht, er ist also nicht für jede Gemeinde obligatorisch. Er ist grundsätzlich dann zu erarbeiten, wenn eine hohe Verkehrsdichte besteht, insbesondere, wenn die Nutzungsplanung neu aus gerichtet wird. Über einen genehmigten KGV verfügt in der Region Aarau bereits die Gemeinde Gränichen.

Der KGV der Stadt Aarau basiert auf dem Kommunalen Verkehrsrichtplan von 2005, nimmt aber die Entwicklungen des vergangenen Jahrzehnts auf und berücksichtigt das erwartete Wachstum von Stadt und Region Aarau bis ins Jahr 2030. Der KGV, schreibt die Stadt, bilde somit die Basis für die städtische Verkehrspolitik der kommenden 15 Jahre und bette diese in den regionalen Kontext ein. Der KGV ist Bestandteil der laufenden allgemeinen Nutzungsplanung der Stadt.

Wesentliche Teile des KGV sind die Feststellung der Belastbarkeit des Strassennetzes und die Festlegung der möglichen Verkehrsentwicklung. Hierzu gehört laut Medienmitteilung «die Bestimmung des maximal bewältigbaren Autoverkehrs». Da die Parkierung für die Steuerung der weiteren Verkehrsentwicklung ein Schlüsselinstrument sei, regle beispielsweise der Basisplan «Parkierung für Motorfahrzeuge im Rahmen von Nutzungsvorhaben» das Verfahren der Parkfeldbemessung.

Umsetzung mit revidierter BNO

Die Regelungen zur Erstellung von Parkfeldern sowie die Pflicht zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts sollen mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) umgesetzt und eingeführt werden. «Damit», heisst es in der Medienmitteilung, «sind bei Inkrafttreten der revidierten BNO bereits wesentliche Schritte zur Lenkung der Mobilitäts- und Verkehrsentwicklung unternommen.»

Bereits in den kommenden Wochen starten die Arbeiten zur Überarbeitung des Radverkehrskonzepts. Zudem beginnt noch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kanton die Erarbeitung einer lokalen Netzstrategie, um die künftige Entwicklung des Strassennetzes und die Stadtentwicklung aufeinander abzustimmen.

Rennt unter solchen Umständen die im Herbst 2016 in Aarau lancierte «Städteinitiative» nicht offene Türen ein? Auch wenn die Stossrichtung die gleiche ist – Aarau Mobil genügt der Kommunale Gesamtplan Verkehr nicht. Der Verein, der Ende März die nötigen 1400 Unterschriften für seine Initiative «für eine zukunftsfähige Mobilität» beisammen hatte, räumt zwar ein, dass der KGV eine Plafonierung des motorisierten Individualverkehrs und eine Förderung des Fuss-, Velo und öffentlichen Verkehrs anstrebe. Bleibe der motorisierte Verkehr auf dem heutigen Stand, fehle aber vielerorts der Platz für eine wirkungsvolle Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öV.

«Zu wenig konsequent»

Aarau Mobil will daher den Verkehr über den KGV hinaus gesamthaft reduzieren, wobei der Anteil des Fuss-, des Velo- und des öffentlichen Verkehrs steigen soll, was rein rechnerisch nur bedeuten kann, dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs deutlich abnehmen muss. Weil die bisherigen Absichtserklärungen in Aarau kaum Wirkung gezeigt hätten und das KGV «schon im Kern zu wenig konsequent» sei, liest man auf der Website von Aarau Mobil, wolle die Städteinitiative das Ziel des Vereins, die «Förderung einer zukunftsfähigen Mobilität», dem Stadtrat in der Gemeindeordnung einen verbindlichen Auftrag erteilen.