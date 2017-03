Nächste Jahr soll es eine Kita geben

Laut Haefeli gab es Ende des letzten Jahrhunderts einen grossen Wachstumsschub, als sich die FCG modernisierte, etwa auch, was die Musik anbetraf. «Gottesdienste sind am Schluss Events, bei denen auch das Gemeinschaftsgefühl eine Rolle spielt», erklärt Haefeli. Von den gegen 650 Personen, die am Wochenende auf dem FCG-Areal waren, nahmen 400 am Gottesdienst teil. Rund 170 waren Kinder/Teenies, der Rest Mitarbeiter. Für die Betreuung der Kinder ab 4 Jahren hat es im Neubau zwei einfache Kindergärten. Die Kleineren (Babys bis 4 Jahre) werden in speziellen Räumen im bestehenden Kirchen-Komplex gehütet. In diesen will die FCG ab kommendem Jahr unter der Woche eine öffentliche Kita betreiben.

Im Gegensatz zu den Landeskirchen ist die FCG nicht überaltert. Am meisten Mitglieder hat sie in der Altersgruppe der 40- bis 55-Jährigen. Die zweitgrösste Gruppe ist zwischen 15 und 25 Jahre alt. Die über 18-Jährigen haben am Freitagabend einen eigenen gottesdienstähnlichen Event mit Lounge-Charakter. «Wir haben jeden Freitag 50 bis 60 Besucher», sagt Haefeli.

Theologische Schule

In den FCG-Räumlichkeiten hat es auch eine theologische Schule (im Moment 19 Studenten), die den Schwerpunkt darauf legt, den Glauben im Alltag zu leben. Die Ausbildung (halbtags von Dienstag bis Freitag) dauert neun Monate.

Die Freie Christengemeinde führt das Sekretariat der Evangelischen Allianz Aarau, der sieben Freikirchen (etwa Heilsarmee, Evangelisch-methodistische Kirche) angehören. Grösster Event der Allianz ist die «24-h-Gebetszeit», jeweils im Januar.