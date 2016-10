Sie kommen aus dem Bezirk Lenzburg (Ammerswil) und dem Bezirk Zofingen (Oftringen). Sie sind beide auf der Suche nach einem Mann. Die eine ist zweifache Mama, war sieben Jahre mit ihrer Jugendliebe verheiratet und hat danach eine böse Überraschung erlebt («Er hat mich betrogen und belogen»). Die andere ist Single und Hobby-Model. Beide konnten sich am Montagabend in der ersten Folge der neuen «Bachelor»-Staffel gut in Szene setzen: Janine Erne (31) überzeugte durch ihre sympathische Natürlichkeit. Jessica Fernandes da Silva (27) profilierte sich mit ihren Kurven und als Mitbeteiligte an einem «Bitch-Fight».