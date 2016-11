Man sollte an der Goldküste des Hallwilersees leben. Am besten zu den 2820 Einwohnern von Meisterschwanden gehören. Denn diese müssen ab kommendem Jahr noch weniger Steuern bezahlen: Die Gemeindeversammlung hat den Steuerfuss für 2017 von 71 auf 68 Prozent gesenkt.

«Es wird der Bevölkerung etwas vom Vermögen der Gemeinde zurückgegeben», erklärte der für Finanzen zuständige Gemeinderat Dieter Studer. Er stellte in Abrede, Meisterschwanden wolle sich am kantonalen Steuerwettbewerb beteiligen und die steuergünstigste Gemeinde Oberwil-Lieli (Steuerfuss konstant 60 Prozent) einholen.

Ein Abfallsack-Geschenk

Aber Meisterschwanden will für seine Bevölkerung attraktiv sein: Neben der Steuersenkung gabs unter dem Traktandum «Verschiedenes» an der Gemeindeversammlung noch ein überraschendes Geschenk: Im nächsten Jahr sinken auch die Abfallgebühren. So kosten zehn 35-Liter-Säcke künftig nur noch 14 statt 22 Franken. Ein durchschnittlicher Haushalt dürfte so um die 50 Franken pro Jahr einsparen.

Ein Blick auf die nachfolgenden Grafiken mit den Steuerfüssen der 58 Gemeinden des Gebietes Aarau, Lenzburg-Seetal sowie Wynen- und Suhrental zeigt, dass die Steuerbelastung neben Meisterschwanden auch in Seengen (80 Prozent) besonders tief ist. In der Nachbargemeinde Fahrwangen beträgt der Steuerfuss dagegen 118 Prozent.